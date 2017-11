Pagina "Referendum pentru Romania", care militeaza pentru interzicerea casatoriilor homosexuale, a fost avertizata de Facebook sa isi revizuiasca continutul, riscand sa fie inchisa in caz contrar

"Daca tu sau alti administratori ai acestei Pagini continuati sa postati lucruri care nu respecta Standardele comunitatii Facebook, este posibil ca publicarea Paginii Referendum pentru Romania sa fie anulata definitiv", se arata in mesajul transmis de Facebook si postat pe aceasta pagina, care are ca slogan: "Revizuirea Constitutiei, art 48, al 1: Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie".Din comentariile revoltate ale membrilor paginii nu lipsesc exprimari la adresa Facebook de genul: "homalai si jeguri ordinare", "jidanul" (Zuckerberg), "LGBT TREBUIE SCOSI IN ILEGALITATE... SA FACEM MITING IN BU8CURESTI. NUMAI ANORMALII II SUSTIN,NUMAI RATATII SOCIETATII".In ultima perioada, Facebook a inchis mai multe conturi ale unor persoane publice precum Mirel Curea, Patrick Andre de Hillerin sau Costin Andries.