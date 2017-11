Lia Olguta Vasilescu: Bogdan Hossu interpreteaza vorbele noastre, ca de obicei. Salariile nu scad deloc / Sindicalistii sa invete matematica

"Cred ca am explicat de o mie de ori ca brutul devine cheltuiala totala a angajatorului, dupa cum ati vazut ca se intampla prin HG care este data pentru salariul minim pe economie, pentru ca brutul, conform programului de guvernare, trebuia sa fie 1.550 de lei, dar este 1.900 tocmai pentru ca se transforma cheltuiala totala a angajatorului in noul brut", a declarat miercuri, la Parlament, ministrul Muncii.Olguta Vasilescu l-a acuzat pe presedintele CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, ca "interpreteaza vorbele" guvernantilor si ale reprezentantilor patronatelor si a precizat ca la intalnirea din Consiliul Tripartit, cu liderii sindicatelor si cu patronatele, reprezentantii patronatelor au spus ca nu intentioneaza sa scada salariile."De altfel, vreau sa va spun ca ieri (marti, n.r.) am avut intalnire cu Consiliul Tripartit la care au participat si toti liderii de confederatii nationale si patronatele. Domnul Hossu, cum face dumnealui de fiecare data, interpreteaza vorbele noastre. Asa le-a interpretat ieri si pe cele ale reprezentantilor patronatelor. In momentul in care premierul i-a intrebat cu subiect si predicat, ca sa nu mai fie niciun fel de discutie, pe reprezentantii patronatelor daca au de gand sa scada salariile din mediul economic, toti au spus ca nici gand de asa ceva, cu atat mai mult cu cat prevederile noului Cod Fiscal aduc foarte multe facilitati mediului de afaceri", a mai spus ministrul Muncii.Olguta Vasilescu a subliniat ca nu vor scadea salariile, nici cele de la privat, unde salariul net creste cu 7,1%. "De altfel, va rog sa coroborati toate aceste cresteri pe care noi le facem in zona salariului minim, dar nu numai, pentru ca automat cheltuiala totala a angajatoului, devenind salariu brut, se vor raporta si la celelalte salarii, cu deducerile pe care noi le facem. Si o sa vedeti ca nu scad salariile deloc, nici macar la cei cu venituri din activitati independente, unde si acolo netul creste cu 7,1%", a adaugat ea.Intrebata daca Guvernul va mai introduce in Codul Fiscal o prevedere prin care patronii sa fie obligati sa nu scada salariile nete, asa cum spunea recent ministrul de Finante Ionut Misa, Olguta Vasilescu a raspuns: "Nu mai avem de ce s-o introducem".Ulterior, intrebata pe holurile Parlamentului cum comenteaza avertismentele sindicalistilor de la Blocul National Sindical (BNS) conform carora salariile nete vor scadea de la 1 ianuarie, Olguta Vasilescu a raspuns: "Sindicalistii de la BNS sa invete matematica... care au zis asa ceva", potrivit imaginilor difuzate de Antena 3