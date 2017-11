Mihai Tudose, catre ministrul transporturilor: Incepand de azi o sa avem niste vizite pe niste santiere. Nu va spun nici dumneavoastra unde

Premierul Mihai Tudose i-a spus ministrului transporturilor, Felix Stroe, ca va merge incepand de miercuri in vizite pe santiere. "Incepand de azi o sa avem niste vizite pe niste santiere. Nu va spun nici dumneavoastra unde", a spus premierul, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri. Tudose i-a spus si ministrului sanatatii, Florian Bodog, ca in cursul serii de miercuri va ajunge la UPU Sibiu.Potrivit presei din Sibiu, Mihai Tudose si Liviu Dragnea vor face o vizita la Sibiu, alaturi de vicepremierul Marcel Ciolacu si Marian Neacsu. Vizita liderilor PSD vine pe fondul a numeroase schimbari in structura PSD Sibiu. De asemenea, evenimentul are loc in ultima saptamana a campaniei electorale. La Sibiu singura localitate unde se organizeaza alegeri local in 5 noiembrie este comuna Birghis, unde primarul PNL a demisionat, potrivit stiridesibiu.ro . Delegatia va continua deplasarile in teritoriu, joi, cu o vizita la Deva, unde este programata o intalnire cu coducerea Termocentralei de la Mintia si cu sindicatele.