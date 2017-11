SURSE Cum si cand modifica majoritatea PSD-ALDE abuzul in serviciu/ Metoda prin care se ajunge din nou la pragul de 200.000 de lei

In acest moment nu exista un amendament depus in Comisia Speciala pentru modificarea definitiei abuzului in serviciu, insa potrivit surselor HotNews.ro aceste amendamente vor fi introduse in momentul dezbaterilor. Modificarea definitiei abuzului in serviciu ar urma sa se voteze in comisia speciala peste doua saptamani, urmand ca modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura penala sa fie trimise spre adoptare la Senat si apoi la Camera.“Planul este sa fie votate in Senat la sfarsitul lunii noiembrie, astfel ca pe data de 15 decembrie sa se dea vot final in Camera Deputatilor”, au precizat pentru HotNews.ro sursele citate. Potrivit acestora, neglijenta in serviciu ar urma sa fie abrogata completa.Daca majoritatea PSD-ALDE va opta pentru varianta ca abuzul in serviciu sa fie conditionat de provocarea unor consecinte deosebit de grave, prin care se intelege o paguba materiala mai mare de 200.000 de mii de lei, aceasta noua definitie a abuzului in serviciu l-ar ajuta pe Liviu Dragnea sa scape de dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu.Reamintim ca OUG 13 adoptata la inceputul acestui an viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul în serviciu devenea infracţiune. In acest fel, Liviu Dragnea ar fi scapat de una din acuzatiile in dosarul in care e cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, unde prejudiciul este de 100.000 de lei.Deputatul PSD Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13 care a declansat cele mai ample proteste de strada din Romania dupa Revolutie, a declarat, marti, ca un prag pentru abuzul in serviciu "undeva la 19.000" de lei "nu va deranja pe nimeni.Iordache a sustinut, la intrebarile ziaristilor, ca acest prag a fost "solicitat in doua decizii ale Curtii Constitutionale" si ca, "daca va fi un prag modic, cred ca nu va deranja pe nimeni".Acesta a invocat o propunere a Asociatiei Magistratilor din Romania legata de echivalenta a 10 salarii, "undeva la 19.000" de lei.In presa au circulat si alte variante de modificare a infractiunii de abuz in serviciu in Comisia Speciala din Parlament condusa de Florin Iordache. Potrivit Digi 24 , majoritatea PSD – ALDE ar vrea să modifice legea astfel încât dacă nu există dare sau luare de mită să nu existe nici încălcare a legii.Pe de alta parte,pe langa modificarile la Codul Penal si de Procedura Penala pentru punerea in acord a acestora cu deciziile Curtii Constitutionale, in Parlament se vor dezbate in regim de urgenta legile justitiei (statulul judecatorilor si procurorilor, legea de organizare judiciara si legea de functionare a CSM). Acesteea au fost asumate marti ca initiativa parlamentara, iar printre semnatari se numara fostul ministru al Justitiei Florin Iordache (autorul celebrei OUG 13), presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor Eugen Nicolicea, fostul presedinte al Comisiei juridice a Senatului, Serban Nicolae, dar si Robert Cazanciuc.