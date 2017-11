Vaslui: Zeci de asistenti maternali au protestat pentru ca nu si-au primit salariile pe luna septembrie

Protestatarii au scandat lozinci precum 'Vrem respect!', 'Dati-ne banii!' sau 'Vrem sa muncim, nu sa cersim!' si au acuzat faptul ca reprezentanti ai Directiei pentru Protectia Copilului au facut presiuni asupra lor sa nu iasa in strada.'Sa ne spuna si noua cineva de ce s-a ajuns in aceasta situatie, de ce s-au marit salariile celor de la Protectia Copilului, daca stiau ca nu pot plati? Cum se fac aceste bugete? Oricum, desi asa se vehiculeaza peste tot, noi nu am beneficiat de mariri salariale din luna decembrie a anului 2016. Mariri salariale s-au facut doar pentru ceilalti angajati ai directiei. Se fac presiuni asupra noastra sa nu iesim sa protestam, dar noi nu facem altceva decat sa ne cerem drepturile care ni se cuvin. Nu mai avem niciun ban, vine iarna, am luat lemne pe datorie, ne-am imprumutat ca sa putem creste copiii', a declarat reprezentantul asistentilor maternali din Vaslui, Teodora Roiu.Liderul Sindicatului Nova Vita Iasi, Catalin Toma, a precizat ca situatia asistentilor maternali din Vaslui este una fara precedent.'Nu am crezut ca o sa apuc in activitatea sindicala, vreodata, ziua in care se va intampla asa ceva. Ca in anul 2017 o institutie care se hraneste din bani publici sa nu poata plati salariile si sa nu aiba bani de functionare, mie mi se pare strigator la cer. Din pacate, nu exista un istoric al pichetarilor facute de asistenti maternali si de aceea sunt mai putini protestatari. In plus, am inteles ca au fost ceva presiuni la adresa lor; o sa le verificam si o sa vedem ce s-a intamplat. Asteptam niste raspunsuri de la cei din conducerea CJ', a afirmat Catalin Toma.In timp ce protestatarii isi cereau drepturile, reprezentantii lor au mers la discutii cu cei doi vicepresedinti ai CJ Vaslui, Vasile Mariciuc si Ciprian Trifan, care le-au oferit o serie de explicatii sindicalistilor si le-au dat acestora asigurari ca isi vor primi banii dupa echilibrarea bugetara.'Stim ca in acest an s-au facut mai multe ridicari ale anvelopei salariale, care au condus la o mica sincopa. Sunt sigur ca luna aceasta vom rezolva problema. Doar ca trebuie sa asteptam echilibrarea bugetara. Daca ar fi permis bugetul, fiindca noi avem bani pe dezvoltare, am fi luat de acolo, dar nu ne permite legea. Suntem foarte deschisi la aceasta situatie, domnul presedinte al CJ este, in aceste momente, la Bucuresti pentru a discuta din nou problema salariilor si vom face un audit la Directia de Protectie a Copilului, pentru reglarea lucrurilor din punctul de vedere al normarii si al randamentului', a declarat Ciprian Trifan.La randul sau, vicepresedintele CJ, Vasile Mariciuc, a afirmat ca toate majorarile din cauza carora se presupune ca s-a intrat in imposibilitatea de a se plati salariile, au fost efectuate 'prin efectul legii'.Fiind intrebat de ce prin efectul legii au crescut doar salariile angajatilor din Protectia Copilului, nu si cele ale asistentilor maternali, oficialul nu a putut oferi un raspuns.Peste 2.500 de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui nu si-au primit salariile pentru luna septembrie, aceasta fiind cea mai mare intarziere salariala a angajatilor din sistem.Acestia trebuiau sa primeasca banii pe data de 15 octombrie.