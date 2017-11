Bucuresti: Un barbat a fost retinut pentru ca a violat o femeie ce acceptase sa fie condusa acasa dupa ce a plecat dintr-un club

Potrivit Politiei Capitalei, in noaptea de 22 octombrie, in jurul orei 02.30, femeia, in varsta de 32 de ani, a fost abordata, la iesirea dintr-un club din Sectorul 2, de un barbat pe care nu il cunostea.Acesta a condus-o pe femeie acasa, pe jos, cu acordul ei.In apropierea casei femeii, barbatul, in varsta de 33 de ani, a violat-o si a furat din geanta acesteia un telefon mobil si o suma de bani, apoi a fugit, fiind gasit in Constanta, acasa la un apropiat.Barbatul a fost retinut pentru viol si talharie calificata, urmand a fi prezentat magistratilor.