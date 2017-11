Germania: Vantul puternic a adus preturi negative la electricitate, producatorii au platit clientilor ca sa preia excesul din retea

In aceste conditii, producatorii au fost nevoiti sa plateasca utilizatorilor cele mai mari sume de la Craciunul din 2012 si pana acum ca sa consume electricitate.Preturile au devenit negative in contextul in care productia totala a atins duminica 39,409 megawati, echivalentul a circa 40 de reactoare nucleare.Pentru a mentine echilibrul dintre oferta si cerere, preturile negative au determinat producatorii fie sa inchida unitati, fie sa ofere bani consumatorilor ca sa preia electricitatea sexcedentara din retea.