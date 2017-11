Gabriel Sandu, condamnat in dosarul Microsoft, cere sa fie eliberat conditionat: Ultimii trei ani au fost de mare chin

"Ultimii trei ani au fost de mare chin, cu fiecare iarna in penitenciar. Am un baietel de 5 ani. Am muncit 200 de zile, in fiecare zi m-am trezit la 5,00 dimineata si am mers la munca. Am participat la toate activitatile din penitenciar. Familia mea si copiii mei au mai multa nevoie de mine", le-a spus Gabriel Sandu judecatorilor.Avocatul sau a sustinut ca Gabriel Sandu indeplineste toate conditiile pentru a fi eliberat conditionat si a cerut clementa."Domnul Sandu se afla intr-o situatie delicata. Are un copil de 5 ani, pe care nu l-a vazut de cand a intrat, nu a putut comunica cu acest copil. Practic, copilul nu isi cunoaste parintele, deoarece era mult prea mic atunci cand tatal a fost incarcerat. Pentru aceste motive, Gabriel Sandu considera ca este justificata acordarea clementei pentru a-si putea intretine familia", a declarat avocatul.Pe 3 octombrie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe fostul ministru Gabriel Sandu la 3 ani inchisoare in dosarul 'Microsoft'. In acelasi dosar au mai fost condamnati Dorin Cocos - 2 ani si 4 luni de inchisoare, fostul primar Gheorghe Stefan - 6 ani, omul de afaceri Nicolae Dumitru - 2 ani si 4 luni.Gabriel Sandu este singurul inculpat din dosarul 'Microsoft' care se mai afla in detentie, ceilalti trei fiind eliberati conditionat.