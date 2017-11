Fostul deputat PSD Ion Ochi, condamnat in prima instanta la 5 ani si 10 luni de inchisoare

Totodata, instanta a dispus si confiscarea de la Ion Ochi a sumei de 430.238,38 lei, reprezentand contravaloarea mitei primite.In acelasi dosar a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare si primarul localitatii Prejmer, la data faptei si acum, Todorica Constantin Serban."Decizia Tribunalului Brasov poate fi atacata in termen de 10 zile", a precizat pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Tribunalului Brasov, Gabriela Ciolacu.Aceasta a mai mentionat ca suma de 1.647.238,83 de lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere, reprezinta despagubirile acordate Consiliului Judetean Brasov.Potrivit unui comunicat de presa al DNA din 2015, in a doua jumatate a anului 2011, fara respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2006 privind achizitiile publice, inculpatul Ochi Ion, in calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Brasov, in intelegere cu inculpatul Nica Cristian Dorin, director general SC Conforest SA, i-a incredintat acestuia din urma executia unor lucrari de reparatii ale unui drum judetean, respectiv DJ 112D, km 7+218 - 11+300, situat intre localitatile Prejmersi Lunca Calnicului.Prin aceasta, s-a urmarit atat obtinerea unor foloase materiale necuvenite, cat si capital electoral pentru alegerile parlamentare care urmau sa se desfasoare in toamna anului 2012 (alegeri in urma carora a si devenit deputat). Aceste lucrari au fost efectuate in proportie de aproximativ 60% in perioada noiembrie-decembrie 2011, fara sa existe vreo cerere din partea CJ Brasov, fara a exista vreun contract, fara specificatii tehnice si fara supraveghere din partea unui diriginte de santier.Lucrarile executate necorespunzator nu au fost finalizate, iar in prezent drumul judetean respectiv se afla intr-o stare comparabila cu cea anterioara reabilitarii, fiind necesare, potrivit estimarilor, aceleasi reparatii.