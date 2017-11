Kovesi: Daca legile justitiei vor fi adoptate in actuala forma, DNA o sa investigheze fapte marunte

"Daca acest pachet va fi adoptat in forma pe care am vazut-o, DNA o sa investigheze fapte marunte. Daca o sa mai poata investiga si alte fapte, ma indoiesc. In momentul in care va fi un control politic asupra activitatii DNA, tot ceea ce a facut DNA in ultimul an nu se va mai intampla, cred ca raspunsul este foarte clar", a spus procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Interviul integral acordat de Kovesi la Rezistenta TV: