Fregata "Regele Ferdinand" preia comanda unei grupari navale NATO in Marea Neagra in care mai participa si un dragor maritim romanesc

In perioada 3-6 noiembrie, navele vor face o escala in portul Batumi, din Georgia, avand planificate activitati de instruire comune cu militarii georgieni, dupa care isi vor continua misiunile pe mare, anunta Fortele Navale Romane.Dragorul maritim "Lupu Dinescu" (DM-25) are un echipaj alcatuit din 76 de militari si face parte din pachetul de forte pus la dispozitia Aliantei de tara noastra. Operatia, desfasurata in Marea Neagra in aceasta perioada, este cuprinsa in Planul de actiune al NATO pentru cresterea nivelului de reactie imediata (Readiness Action Plan).Dupa degradarea situatiei de securitate din vecinatatea estica a Romaniei, incepand cu anul 2014, numarul exercitiilor si misiunilor desfasurate de NATO in Marea Neagra a crescut semnificativ, iar Fortele Navale Romane si-au adaptat rapid programele de instruire ale militarilor si planurilor de activitati, in acord cu Programul de masuri de asigurare imediata (Immediate Assurance Measures) al Aliantei Nord-Atlantice.Fregata "Regele Ferdinand" cu un elicopter Puma Naval ambarcat si cu un echipaj de 240 de marinari militari a participat in cadrul gruparii navale SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group 2) la Operatia SEA GUARDIAN, in Bazinul Mediteranean. Misiunea a inceput din primele zile ale lujnii octombrie si a durat pana in prezent.