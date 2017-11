Constanta: Un barbat ce lucra intr-o groapa a fost ranit de o masina care a cazut peste el

Un barbat care lucra intr-o groapa adanca de cinci metri din municipiul Constanta a fost ranit, miercuri dimineata, dupa ce o masina a cazut peste el. Barbatul a suferit o fractura la picior, in timp ce conducatorul auto a refuzat transportul la spital, informeaza news.ro.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri dimineata, pentru scoaterea unei persoane dintr-o groapa, adanca de aproximativ cinci metri, evenimentul avand loc pe Bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta.

La fata locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare si unul SMURD. Echipele de interventie ajunse in zona au observat ca acolo era o groapa semnalizata, fiind realizate lucrari de inlocuire a unor conducte.

Pompierii au intervenit pentru scoaterea muncitorului lovit, in timp ce conducatorul auto a reusit sa iasa singur din groapa respectiva.

Din primele informatii, muncitorul lucra in groapa respectiva in momentul in care masina a cazut peste el.

Victima, in varsta de 58 de ani, este constienta, suferind o fractura la picior si un traumatism la umar, fiind transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale. Soferul a refuzat sa fie dus la unitatea medicala.

Autoritatile continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care a avut loc evenimentul.