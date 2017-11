VIDEO Ancheta in Braila dupa ce au aparut imagini cu un preot nervos care bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez

Politistii din Braila au demarat o ancheta dupa aparitia in mediul online a unui filmulet in care un preot bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez. Si reprezentantii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos au reactionat, anuntand o ancheta care-l vizeaza pe preotul respectiv si cerand scuze rudelor bebelusului, informeaza news.ro.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Braila, subinspector Laura Dan, o ancheta a fost demarata dupa ce in mediul online au aparut imagini in care un preot bruscheaza un copil.

"Politistii s-au sesizat din oficiu pe baza imaginilor aparute in mass-media si efectueaza verificari pentru a stabili daca in cauza sunt intrunite elementele constitutive ale vreunei infractiuni, urmand a se lua masurile legale in consecinta", a declarat subinspector Laura Dan.

In imaginile care au aparut pe internet se poate observa cum un preot bruscheaza un bebelus, scena fiind surprinsa in timpul unui botez oficiat la biserica "Sfintii Constantin si Elena" din Braila. Preotul paroh Traian Mazare a fost filmat vizibil nervos pentru ca bebelusul plange, dar si pentru ca, la un moment dat, inainte de a-l baga in cristelnta,il apuca de vesmintele preoteseti.

Nervos, preotul refuza initial, sa-l mai scufunde in cristelnita pe micut, duce copilul pe masa de unde l-a luat si incearca sa-si aranjeze vesmintele care I se agata de cap. In final, spre stupefactia celor prezenti, parintele Traian Mazare, fara sa isi ascunda in vreun fel nervozitatea, scufunda violent bebelusul, in cristelnita, acoperind cu putere gura copilului care continua sa planga. Intreaga filmare a aparut pe internet, provocind un val de furie si revolta.

Urmare a acestor imagini, Arhiepiscopia Dunarii de Jos a transmis un comunicat in care anunta ca va demara o ancheta care-l vizeaza pe preotul respectiv si totodata cere iertare familiei bebelusului bruscat in biserica.

"In legatura cu cele petrecute la savarsirea Tainei Sfantului Botez in biserica ᅡSfintii Imparatiᅡ din municipiul Braila, ne exprimam regretul pentru atitudinea nepotrivita a preotului slujitor si, in acelasi timp, cerem iertare familiei si credinciosilor prezenti. Aspectele ce decurg din materialul inregistrat video vor fi cercetate potrivit randuielilor liturgice si canoanelor bisericesti, in vederea luarii masurilor ce se impun", se arata in comunicatul transmis de reprezentantii Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei.