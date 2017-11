Trafic feroviar blocat in Harghita dupa ce un tren de calatori a lovit o masina la o trecere de cale ferata

Traficul feroviar este blocat, miercuri dimineata, in judetul Harghita, dupa ce un tren de calatori care circula intre Brasov si Miercurea Ciuc a lovit un autoturism la o trecere de cale ferata. In urma accidentului, soferul a fost ranit si transportat la spital, informeaza news.ro.

Accidentul a avut loc la o trecere de cale ferata din localitatea Jigodin din judetul Harghita, unde un autoturism a fost lovit de trenul Regio 4505, care circula pe ruta Brasov - Miercurea Ciuc.

In urma impactului, autoturismul a fost aruncat intr-o rapa. Soferul a fost ranit, si preluat de o ambulanta SMURD pentru a fi transportat la spital. Purtatorul de cuvant al Politiei Harghita, Gheorghe Filip, a spus ca soferul nu are rani grave, reusind sa iasa singur din masina. El a precizat ca in urma impactului autoturismul a fost proiectat intr-o rapa.

Calea ferata unde s-a produs accidentul era semnalizata doar cu indicatoare rutiere.

Potrivit CFR Calatori, in urma accidentului locomotiva a fost avariata si nu poate continua drumul, astfel ca traficul feroviar este blocat.