DIICOT a retinut un ofiter de politie ce ajuta un barbat cercetat pentru santaj, furt calificat si talharie

In acest caz, DIICOT a efectuat, marti seara, impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, doua perchezitii pe raza municipiului Bucuresti, dintre care una la sediul unei institutii publice.Potrivit unui comunicat al DIICOT, in sarcina politistului s-a retinut ca, la data de 25 martie 2017, in cadrul unor discutii telefonice purtate cu Dumitru Oane Bogdan (cercetat pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, santaj, furt calificat si talharie), acesta din urma i-a adus la cunostinta ofiterului ca, in noaptea precedenta, a participat la comiterea unei infractiuni in dauna unei persoane de la care a sustras 7 baxuri cu tigari de contrabanda, transportate in cursul aceleiasi nopti la un apartament situat in municipiul Bucuresti.Aceeasi sursa arata ca aceste convorbiri au fost purtate de catre ofiterul de politie sub aparenta furnizarii, de catre Dumitru Oane Bogdan, a unor informatii despre infractiuni comise de persoane din anturajul sau, cel din urma actionand ca un veritabil "colaborator" al politistului, in lipsa unei autorizari date in acest scop de procuror.Cu toate ca Dumitru Oane Bogdan i-a comunicat textual ofiterului de politie ca a participat, alaturi de alte persoane, la comiterea acestei infractiuni, politistul nu a constatat savarsirea infractiunilor de furt calificat si contrabanda, impiedicand astfel tragerea la raspundere penala a autorului faptei.De asemenea, la data de 29 iunie 2017, dupa ce DIICOT a destructurat o grupare de contrabandisti de tigari, coordonata de inculpatul Paul Iova zis "Ion Petrisor" (actiune desfasurata la data de 27 iunie 2017), ofiterul de politie a discutat din nou cu Dumitru Oane Bogdan, aflat in Grecia la acel moment, caruia i-a adus la cunostinta despre descinderile efectuate si l-a asigurat ca se va interesa daca este cercetat penal."Actionand din nou 'la adapostul' primirii de informatii de la 'sursa' sa, ofiterul de politie l-a sfatuit pe Dumitru Oane Bogdan, in mod voalat, sa nu revina in tara, pana la momentul in care va afla, cu exactitate, stadiul urmaririi penale derulate impotriva celui din urma, toate actiunile sale fiind de natura sa impiedice urmarirea penala a inculpatului", se mai mentioneaza in comunicatul de presa.