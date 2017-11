Suceava: Cinci oameni au murit dupa ce o masina s-a ciocnit de un camion si a lut foc

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata, accidentul s-a produs in jurul orei 3.00, pe DN 17, unde un autoturism si un camion s-au ciocnit, in autoturism fiind implicat si un al treilea autoturism.

La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri si ambulante, iar la sosirea acestora autroturismul ardea in totalitate.

Dupa stingerea incendiului, in masina au fost gasite cinci persoane ale caror trupuri erau carbonizate. In camion se aflau doua persoane, care au refuzat transportul la spital, iar in celalalt autoturism implicat in accident se afla un barbat care a fost ranit la picioare si transport la spital.

Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN17 Gura Humorului- Suceava, in localitatea Ilisesti, unde a avut loc accidentul.