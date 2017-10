Manda: Nu confirm sau nu infirm audierea lui Liviu Dragnea la comisia de control al SRI

Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca nici nu confirma, nici nu infirma o posibila audiere la comisie a liderului PSD Liviu Dragnea pe subiectul eventualelor intalniri private pe care acesta le-ar fi avut cu Laura Codruta Kovesi sau cu Florian Coldea, scrie News.ro.





"Nu pot sa spun despre ce ia comisia in calcul decat dupa ce discutam in cadrul comisiei. Pot sa spun doar ca nu confirm sau nu infirm o eventuala participare a domnului Dragmea, a domnului Ponta sau a altor persoane publice despre care apar astfel de elemente in spatiul public. Eu o sa incerc ca de fiecare data sa anunt persoanele pe care le invitam in saptamana care urmeaza, invclusiv persoanele care in urma corespondetei au si acceptat sa articipe, si data si ora la care au paricipat. In acest moment domnul Dragnea nu este in corepondenta comisiei pentru a fi invitat saptamana viitoare", a spus Claudiu Manda.





El a explicat ca vor fi invitate la comisie toate persoanele despre care se considera ca au elemente pe care le pot aduce in atentia comsiei.





"Ne putem sesiza din spatiul public, ne putem sesiza ca urmare a autosesizarilor sau solicitarii pe care o transmit acestia sau inclusiv persoane care vin la comisie si ne spun despre persoane care cunosc mai in detaliu fapte si detalii in ceea priveste activitatea comisiei", a precizat Manda.





Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, de jurnalisti, daca a fost vreodata la intalniri private cu Laura Codruta Kovesi sau cu Florian Coldea, el raspunzand ca, daca va fi chemat la vreo comisie, va spune.





Initial, Liviu Dragnea a fost intrebat daca a participat, in decembrie 2013, alaturi de Kovesi si Coldea, la taiatul porcului, la o vila SRI.





"Eu n-am fost in decembrie 2013 la nicio intalnire de genul asta, dar daca este adevarata povestea cu porcul, eu cred ca acel porc este un nesimtit si chiar un penal si ar trebui sa se verifice. Trei, eu zic ca in aceasta perioada trebuie sa vorbeasca niste oameni care inca sunt in functii, care au fost in functii si care sa vorbeasca de lucruri serioase. Se discuta in ultima perioada despre sistem, despre posibile defectiuni ale sistemului, despre posibile actiuni ilegale, despre posibile colaborari ilegale intre anumite institutii. Nu cred ca discutam acum de povestea porcului. (...) Despre genul acesta de informatii care apar din partea diverselor persoane fizice sau juridice nu inseamna ca nu vom vorbi odata. Nu acum este momentul. Acum trebuie sa vorbeasca altii. Cand va fi cazul sa vorbim, vom vorbi", a raspuns liderul PSD.





Intrebat in continuare daca a participat la evenimente private alaturi de Laura Codruta Kovesi sau de Florian Coldea. Liviu Dragnea a replicat: "Daca o sa fiu chemat la vreo comisie, o sa spun".





Chestionat de ce evita sa spuna in fata presei acest lucru, liderul PSD a raspuns: ¬Ca sa nu se piarda interesul comisiei, sa nu ma mai invite¬.





De asemenea, intrebat cine e penalul despre care vorbea mai devreme, Dragnea a replicat: ¬Porcul¬.