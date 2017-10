Manda: Exista 65 de protocoale intre SRI si institutii ale statului, unul fiind cu Parchetul de pe langa ICCJ. / Membrii comisiei nu au tras o concluzie daca Florian Coldea a indeplinit toate rigorile pentru a ocupa functia de cadru didactic la Academia de Informatii

Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca, in prezent, sunt in vigoare 65 de protocoale incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si diverse institutii ale statului, dar membrii comisiei nu au apucat sa verifice in ce masura respectivele protocoale respecta legislatia existenta. Acesta a mai spus ca fostul inca nu e clar daca prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea a indeplinit toate criteriile pentru angajarea cu contract civil la Academia Nationala de Informatii, relateaza News.ro.









"Am primit protocoalele care sunt in vigoare in acest moment intre Serviciul Roman de Informatii si diverse institutii ale statului. Vorbim de o lista de 65 de protocoale, dintre care 64 sunt in continuare in vigoare, iar al 65-lea este celebrul protocol incheiat intre SRI si Parchetul de pe langa ICCJ, pe vremea cand Parchetul era condus de Laura Codruta Kovesi", a declarat Claudiu Manda.





El a spus ca membrii comisiei nu au reusit inca sa verifice temeinic daca respectivele protocoale respecta legislatia existenta.





In ceea ce-l priveste pe Florian Coldea, Manda a spus ca in acest moment este ofiter in rezerva si angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii <<Mihai Viteazul>>, dar membrii Comisiei nu au reusit sa traga o conlcuzie daca acesta a indeplinit toate rigorile pentru a ajunge la aceasta functie.