Pericol de explozie in gara din Breaza, dupa un incendiu la un vagon de tren incarcat cu nitrat de amoniu. Populatia din zona, evacuata pe o raza de 800 de metri

UPDATE 19:23 Ce se mesaje au fost trimise de la ISU:"[31.10, 18:50] ISU: 42 persoane au fost evacuate[31.10, 18:50] ISU: Cele situate pana in 800 mp[31.10, 18:50] ISU: Vor fi transportate cu amb smurd si microbuze Intr un spatiu care sa asigure siguranta[31.10, 18:51] ISU: Mai racim 15 minute si pe urma deschidem containerul"UPDATE 19:15 In sprijinul populatiei evacuate, in zona au mai fost trimise 2 autospeciale pentru transport personal si victime multiple, 2 microbuze si un autocar de la ISU Bucuresti-Ilfov, iar de la ISU Brasov un al microbuz. Acestea vor asigura transportul persoanelor evacuate in spatiile de cazare stabilite de autoritati.De asemenea, in sprijinul echipelor operative, de la ISU Brasov a fost dislocata o autospeciala de stingere, care sa completeze tehnica de interventie.UPDATE 18:55: Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, a declarat ca patru trenuri aflate in circulatie la momentul inchiderii traficului feroviar sunt oprite in garile Comarnic, Valea Larga si Campina. Dintre acestea, trei erau cu destinatia Bucuresti.UPDATE 18:45 In zona se deplaseaza si efective de jandarmi alaturi de comandantul unitatii, Liviu Coman. In functie de decizia pe care o va lua prefectul judetului, acestia ar putea ajuta la evacuarea populatiei din zona.Potrivit ISU Prahova, la fata locului s-au deplasat trei autospeciale, o autoutilitara pentru descarcerare si o ambulanta SMURD. Din primele informatii, alimentarea cu curent este oprita, urmand sa se scoata linia de sub tensiune, iar pompierii efectueaza manevre pentru racire la baza vagonului.Potrivit unei fise cu date de scuritate privind azotatul de amoniu realizata de Combinatul Azomures, citata de News.ro, ingrasamantul in sine nu este combustibil, dar poate intretine combustia chiar si in absenta aerului.La cca.170 de grade Celsius, se topeste, descompunandu-se relativ lent in amoniac si acid azotic."La peste 200 de grade Celsius, descompunerea este rapida si daca nu se iau masuri imediate de racire prin stropire cu o cantitate maxim posibila de apa (inundare efectiva), reactia de descompunere poate deveni o reactie in lant, produsii de descompunere (oxizii de azot) catalizand reactia care se poate transforma in orice clipa in explozie. Ingrasamantul poate sa se aprinda si sa arda la temperaturi mari (peste 400 ￯C) cu descompunere simultana in oxizi de azot, descompunere care se poate transforma in explozie in cazul contaminarii cu materiale incompatibile precum combustibili (benzina, motorina), lubrifianti (vaseline, uleiuri), pulberi metalice si alte materiale", se arata in fisa Azomures.In mai 2004, un camion care transporta azotat de amoniu s-a rasturnat si a explodat la Mihailesti, in judetul Buzau, explozia soldandu-se cu 18 morti si 13 raniti.