Fifor: America a aprobat vanzarea sistemului Patriot. Maine aprobam proiectul de achizitie./ Nu vom da banii de inzestrare inapoi la buget, in ciuda intarzierii

Guvernul va aproba in sedinta de miercuri proiectul de achizitie a primullui sistem Patriot, iar contractul va fi semnat pana la finele anului, a anuntat ministrul Apararii. Mihai Fifor, la Europa FM, dupa ce Departamentul Apararii al SUA a aprobat vanzarea sistemului de aparare antiaeriana. Ministrul Apararii sustine ca in ciuda intarzierii semnarii contractelor de achizitii, niciun leu alocat inzestrarii in acest an nu va fi returnat la buget.





"Astazi, avem deja confirmarea ca pentru primul sistem Patriot, o sa avem scrisoarea de acceptare in cursul zilei de maine si in felul acesta, deja suntem pe drumul cel drept, adica vom putea semna contractul pana la finele anului pentru primul sistem Patriot. Asta inseamna ca maine, in sedinta de guvern, vom aproba proiectul de lege privind achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, urmand ca in urmatoarele doua saptamani, sa fim cu el in Parlamentul Romaniei, pentru ca vom urma procedura parlamentara. Da, pana la sfarsitul anului, vom cheltui suma de 764 milioane de dolari pentru primul sistem Patriot", a explicat ministrul Apararii.









Mihai Fifor a mai spus ca tot in acest an, Ministerul Apararii va plati un avans de 30 la suta pentru 4 primele elicoptere de transport produse la Ghimbav de consortiul romano- francez IAR-Airbus.





Miercuri, potrivit ministrului Apararii, specialistii MApN vor merge la Ghimbav pentru a stabili specificatiile tehnice ale elicopterelor care vor fi cumparare pentru Armata si Ministerul de Interne.





Din cei 2% din PIB alocati in 2017, Armata va plati in urmatoarele luni si primele 30 de transportoare blindate noi de la producatorul american General Dynamics.





Urmatoarele 600 vor fi produse in Romania, spune Mihai Fifor.





In plus, ministrul a anuntat ca Armata va achizitiona 45 de elicoptere, inclusiv de lupta, de la producatorul american Bell Helicopters.