Sibianul care a incasat 35.000 de euro indemnizatie pentru cresterea copilului - cercetat pentru evaziune fiscala

'E un dosar care a fost la noi in lucru. Un coleg l-a inchis. Eu am apreciat ca solutia nu este cea potrivita si am dispus redeschiderea si instanta a confirmat solutia mea. Acum este in cercetari, urmeaza sa vedem, sa se faca ceea ce a dispus instanta. (...) Eu am apreciat ca nu s-au facut cercetarile complete cand s-a dat solutia aceea. (...) Deocamdata nu are nicio calitate in dosar, nu este suspect sau inculpat in dosar, se fac cercetari raportat la evaziune fiscala cu privire la el, in calitate de administrator', a precizat marti prim-procurorul Ion Vestemean de la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.Intrebat daca sibianul respectiv a fost verificat doar dupa ce s-a aflat ca incaseaza o indemnizatie mare pentru cresterea copilului, procurorul Vestemean a spus raspuns afirmativ.In 25 octombrie, Tribunalul Sibiu a admis cererea Parchetului si a decis redeschiderea urmaririi penale in acest caz, potrivit minutei deciziei judecatorilor sibieni. Initial, tatal care a incasat indemnizatia a fost verificat de inspectorii de la Finante.Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat in luna mai ca, la acel moment, nu era doar o singura persoana, barbatul din Sibiu, care incasa lunar o indemnizatie de 35.000 de euro, ci mai multe si mai erau dosare care veneau in plata.In urma cu un an, in octombrie 2016, tatal de la Sibiu, care este un om de afaceri, incasa cea mai mare indemnizatie pentru cresterea copilului, echivalentul in lei a 35.000 de euro, a declarat atunci directorul Agentiei Judetene de Prestatii Sociale, Ioan Bota.