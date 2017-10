Raportul Inspectiei Judiciare, aprobat de CSM cu observatii: Activitatea manageriala la DNA, eficienta - concluzia raportului

De asemenea, potrivit surselor citate, au fost dispuse o serie de masuri a caror indeplinire in termenele stabilite urmeaza sa fie verificata ulterior tot de Inspectia Judiciara.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca este nedumerit de faptul ca trei dintre membrii echipei de control a Inspectiei Judiciare au o concluzie, iar ceilalti trei au alta concluzie, diametral opusa, precizand ca aceasta situatie ii va da "libertatea de a inclina balanta" si ca va lua o decizie in cel mult o luna si jumatate.Ministrul Justitiei a adaugat ca raportul Inspectiei Judiciare este doar un element de care va tine cont in evaluarea conducerii DNA si ca in maximum o luna si jumatate va anunta o decizie.