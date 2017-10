Parinti si copii adunati in fata Ministerului Sanatatii reclama lipsa imunoglobulinei, necesara pentru tratamentul copiilor. / Ministerul da vina pe firmele producatoare, dupa ce in urma cu 10 zile sustinea ca "este acoperita piata"

Cu o luna inainte, pe 19 septembrie, Bodog sustinea ca "Problema imunoglobulinelor este una la nivel european, nu doar la nivelul Romaniei, datorita faptului ca imunoglobulinele practic sunt produse care se fabrica din sange. La momentul de fata, comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii lucreaza la o procedura pentru a aduce pe nevoi speciale si, in acelasi timp, din informatiile pe care le am, exista o alta firma care si-a anuntat intentia si a depus dosar pentru a aduce imunoglobulinele pe piata, in Romania."Ministrul Florian Bodog a transmis marti, dupa o intalnire cu parinti ai copiilor afectati de deficienta de imunoglobulina si cu reprezentatii asociatiilor de pacienti, ca "Este o situatie care se regaseste in spatiul european, motiv pentru care voi discuta subiectul la Consiliul ministrilor care se va organiza la inceputul lunii decembrie la Bruxelles. Exportul paralel si instiintarile din ce in ce mai dese ale companiilor privind problemele de productie se transforma intr-o situatie de sanatate publica nu numai in Romania."Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, Bodog a solicitat de urgenta o intalnire cu firmele producatoare de imunoglobulina pentru a identifica solutiile de aprovizionare si a verifica daca aceste companii au respectat prevederile legale.Ministrul Sanatatii va discuta marti cu omologul bulgar pentru a verifica situatia stocurilor de imunoglobulina din aceasta tara, Romania si Bulgaria avand un acord de colaborare pentru achizitia comuna de medicamente, se mai arata in comunicatul MS."Intre timp, Ministerul Sanatatii continua demersurile demarate prin Compania Nationala 'Unifarm' de aprovizionare prin procedura de nevoi speciale. In prezent, Compania 'Unifarm' a informat Ministerul Sanatatii ca a achizitionat 6.000 de fiole de imunoglobulina pentru care asteapta certificatul de calitate pentru a putea fi utilizate, conform procedurilor europene", se mai precizeaza in comunicatul MS.