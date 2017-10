Raportul de control al Inspectiei Judiciare la DNA, discutat marti in Sectia pentru procurori a CSM

Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru procurori se afla raportul Inspectiei Judiciare privind "eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente de catre conducerea structurii centrale a Directiei Nationale Anticoruptie, precum si respectarea normelor procedurale si regulamentelor de catre procurori si personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat.Sectia pentru procurori a CSM va emite un aviz consultativ asupra acestui raport.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca va participa la sedinta de la CSM."Va fi supus analizei Sectiei pentru procurori la care particip si care va da un vot care poate sa fie cu observatii, indiferent ca este de admitere sau respingere, cel mai probabil martea viitoare, cand este planificata sedinta de aprobare a raportului de control al Inspectiei Judiciare. (...) Sunt preocupat de continutul avizului consultativ al CSM, de argumentele care stau la baza. Pe mine, ca ministru, ma ajuta in evaluare faptul ca la randul lor inspectorii judiciari au avut pozitii diferite. Daca sase din sase spuneau ca totul e foarte bine sau foarte rau era greu sa ai tu independenta sa faci aprecieri. (...) Acest raport, trei la trei, imi da libertatea de a inclina balanta", declara Tudorel Toader, la Antena 3.Ministrul Justitiei mai spunea ca raportul Inspectiei Judiciare este doar un element de care va tine cont in evaluarea conducerii DNA si ca in maximum o luna si jumatate va anunta o decizie.Raportul IJ a fost transmis CSM in 5 octombrie, iar in 13 octombrie sefa DNA Laura Codruta Kovesi si-a prezentat punctul de vedere cu privire la document. De asemenea, inaintea ei a fost audiata in Sectia pentru procurori a CSM Elena Radescu, cea care a condus echipa echipa de inspectori, iar in 16 octombrie a fost audiat inspectorul sef adjunct al IJ Gheorghe Stan.Kovesi a sustinut in fata procurorilor ca raportul de control nu este unitar, concluziile inspectorilor judiciari pe acelasi subiect fiind diferite, ca exista o lipsa de metodologie in redactarea raportului si ca unii inspectori din echipa de control au semnat in totalitate raportul, insa altii au semnat doar anumite file.De asemenea, Kovesi a spus ca raportul Inspectiei Judiciare privind activitatea conducerii Directiei Nationale Anticoruptie contine multe mentiuni neadevarate si eronate, explicand ca este "total neadevarata¬ mentiunea conform careia au crescut cu 87 la suta achitarile in dosare. Sefa DNA a mai spus ca analiza IJ a fost superficiala, procurorilor fiindu-le imputate chestiuni nereale. In plus, a sustinut sefa DNA, s-a verificat inclusiv activitatea biroului de presa, insa inspectorii au verificat un alt site decat cel al Directiei Nationale Anticoruptie.La randul sau, inspectorul sef adjunct al IJ Gheorghe Stan a sustinut ca prin afirmatiile facute de Kovesi la adresa Inspectiei Judiciare s-a incercat sa se induca public ideea ca inspectorii judiciari nu si-au exercitat atributiile cu obiectivitate si impartialitate, ceea ce este departe de adevar. Totodata, Stan a admis ca nu a fost un control unitar, din cauza coordonatorului echipei, Elena Radescu, care a avut un "comportament autoritar, impulsiv si neprincipial fata de colegi"."Este regretabil ce s-a intamplat. Am ajuns la conlcuzia ca aceasta stare s-a datorat coordonatorului echipei, doamna inspector Elena Radescu, dar si atitudinii conducerii DNA pe tot parcursul verificarilor. Mi-e greu sa inteleg de ce un inspector cu experienta de pesste 30 de ani (n.r. - Elena Radescu) a adoptat un astfel de comportament autoritar, impulsiv, neprincipial fata de colegi si fata de conducerea Inspectiei Judiciare si este prima data cand doamna inspector a avut o astfel de atitudine sfidatoare fata de colegi (...) Prin acest comportament, doamna inspector a adus prejudicii, cu scopul decredibilizarii institutiei", a mai afirmat Gheorghe Stan.El a mai spus ca Elena Radescu a mers la sediul Directiei Nationale Anticoruptie fara a se consulta cu membrii echipei si fara a anunta conducerea Inspectiei Judiciare, asa cum prevede regulamentul.