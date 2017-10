Scurta lectie de istorie. Dennis Deletant catre Serban Nicolae: Nu inteleg etichetarea lui Churchill ca “criminal”. Asemanarea lui cu Stalin nu rezista unei analize serioase

Redam mai jos integral precizarile transmise redactiei HotNews.ro de istoricul Dennis Deletant:"Stimate Domnule Senator,Am citit cu interes declaratiile dvs, redate de Hotnews astazi, in cadrul dezbaterilor din comisia juridica ale unei initiative legislative privind declararea zilei de 26 Octombrie - Ziua Miscarii de Rezistenta Armata Anticomunista, ca partizanii anticomunisti din munti au slabit capacitatea de aparare a Romaniei, iar actiunea lor a fost indreptata impotriva intereselor tarii, potrivit news.ro. Se afirma ca dvs ati fi mai spus ca incercarea de schimbare a stapanului sovietic cu stapanul american nu era cu nimic mai buna si a sustinut ca Stalin si Churchill au fost in egala masura doi criminali.​Ca unul care a studiat tema 'Rezistenta din munti' in perioada 1944-60 in Romania, bazandu-ma pe documente aflate in custodia CNSAS-ului, aceasta rezistenta a inceput chiar in toamna 1944, si a fost indreptata impotriva armatei sovietice. Desigur, Uniunea Sovietica si Marea Britanie erau puteri aliate in perioada aceasta. Ulterior, partizanii din munti s-au opus impunerii puterii comuniste in Romania de catre Stalin. Una din uneltele folosite de puterea comunista, a fost securitatea, condusa in anii 1948-1964 de agenti formati in NKVD. Am putea afirma ca PCR-ul, la inceput, a tradat interesele tarii in favoarea unor interese straine.Nu inteleg etichetarea lui Churchill ca 'criminal'. Asemanarea lui cu Stalin nu rezista unei analize serioase a actiunilor lui.cu toate cele bune,Dennis Deletant OBEIon Ratiu Visiting Professor of Romanian Studies, Georgetown University, Washington DCEmeritus Professor, School of Slavonic and East European Studies, University College, London”Senatorul PSD Serban Nicolae a mai declarat, luni, ca incercarea de schimbare a stapanului sovietic cu stapanul american nu era cu nimic mai buna si a sustinut ca Stalin si Churchill au fost in egala masura doi criminali."Am rude care au luptat pe frontul de vest. Sa le spunem ca unii mergeau sa lupte pe frontul de vest pentru eliberarea Transilvaniei, in timp ce altii luptau cu regimul instalat in august 44 este inacceptabil. Trupele de Securitate au provenit, in principal, din fostii jandarmi. Pe acest schelet s-a constituit partea de trupe de Securitate. Deci erau romani contra romani. Eu nu cunosc lupte duse de aceste grupe de partizani din munti cu trupele sovietice aflate pe teritoriul Romaniei. N-a fost atacata nicio unitate, niciun corp, exista doar cateva incidente izolate cu ofiteri sovietici care au fost atacati. Intre cei care s-au refugiat in munti erau si oameni care erau cautati pentru alte lucruri. Spre exemplu, n-am cum sa fiu de acord cu cei care l-au omorat pe Nicolae Iorga si sa spun ca erau partizani anticomunisti sau ca erau luptatori pentru libertate", a afirmat Serban Nicolae in cadrul dezbaterilor din comisia juridica a Senatului a initiativei legislative privind privind declararea zilei de 26 Octombrie - Ziua Miscarii de Rezistenta Armata Anticomunista.Senatorul PSD a spus ca nu intelege cu cine s-au luptat partizanii anticomunisti din munti si ca actiunea lor a fost indreptata impotriva intereselor Romaniei."Rezistenta anticomunista inceputa in 1944, cand Romania era inca in razboi - de partea Aliatilor dupa 23 august -, este una care slabea capacitatea de aparare a Romaniei. Era mai degraba indreptata impotriva intereselor Romaniei. Mai mult, daca imi spuneti ca era un lucru bun ca CIA organiza operatiuni de slabire a capacitatii de aparare a Romaniei sub pretextul ca o fac impotriva regimului comunist este mai degraba ticalosie ce faceau. Era punerea in slujba unei puteri straine, valabila oricand. Dupa 1958 trupele societice au parasit Romania. Mi-e foarte greu sa disting ¬ v-am spus, am in familie si fosti legionari, si fosti luptatori in Bucegi, unii si cu functii -, am incercat sa inteleg toate aceste lucruri si sunt destul de echilibrat, nu sunt un fanatic al vreunei optiuni. Dar mi se pare ca ne arogam merite care nu exista", a mai afirmat Serban Nicolae."Au atacat trupe de Securitate romane provenite din fostii jandarmi, nu aveau niciun fel de efect in ceea ce priveste puterea de tip comunist de inspiratie sovietica instalata la Bucuresti, absolut niciun efect. Iar faptul ca CIA, la momentul respectiv cunoscand tratativele de la Ialta, de la Postadm, cunoscand si celebrul servetel al impartirilor geopolitice dintre Stalin si Churchill, in egala masura doi criminali, desfasura actiuni de acest tip pe teritoriul Romaniei, n-au cum sa-mi spuna ca asta era lupta pentru libertate sau ca ar trebui sa o aplaudam" a mai spus el.Initiatorul legii, deputatul PNL Daniel Gheorghe, i-a explicat lui Serban Nicolae ca lupta partizanilor anticomunisti din munti s-a desfasurat cu Trupele de Securitate si cu anumite formatiuni militare de factura sovietica, iar scopul acestora a fost pregatirea terenului pentru o interventie occidentala care sa inlature regimul totalitar sovietic care tocmai se instala la acea data in Romania."In anii 50 au fost derulate o serie de operatiuni inclusiv de catre CIA, de exemplu Neagu Djuvara a fost unul dintre cei care au coordonat trupe de parasutisti in muntii Romaniei care au vizat sustinerea acestor echipe de partizani. Aceste echipe de partizani vizau destructurarea infrastructurii de forta a noului regim instalat dupa 23 august, cat si crearea unui cap de pod in baza caruia o eventuala interventie americana pe care bunicii si strabunicii nostri o asteptau dupa 1944 sa poata fi viabila in Romania", a explicat Daniel Gheorghe."Si parintii si bunicii mei si-au dorit o Romanie independenta, dar nu voiau sa schibe stapanul. Nu insemna ca un stapan era mai bun ca alt stapan", a replicat Serban Nicolae."Va readuc aminte ca in aprilie 1944 acele interventii americane au lasat in Bucuresti 3.000 de morti si 70.000 de sinistrati. Ma indoiesc sa acei luptatori anticomunisti isi doreau acelasi lucru in continuare", a spus la randul sau senatorul PSD Tit Liviu Brailoiu.Initiativa deputatului PNL de declarare a zilei de 26 Octombrie - Ziua Miscarii de Rezistenta Armata Anticomunista a primit raport de respingere din partea comisiei juridice a Senatului. For decizional in acest caz este Camera Deputatilor.