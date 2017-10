O supravietuire a incendiului din Colectiv, Tedy Ursuleanu, si-a cunoscut astazi, la doi ani de zile, salvatorul: Nu asteapta nimic, mi-a spus “Asta trebuia sa fac!”

Mariana Oprea (cunoscuta ca Tedy Ursuleanu), care a suferit arsuri de gradul II si III in urma incendiului din Colectiv, a dezvaluit, luni, pe pagina sa de Facebook ca, dupa doi ani de zile de la tragedie, a reusit sa il cunoasca pe omul care a salvat-o, riscandu-si propria viata. "Dupa 2 ani, ne-am revazut si am reusit sa il strang in brate pe cel care m-a scos cu greu de acolo. Nu asteapta nimic, nici multumiri nici recunostinta, mi-a spus simplu "Asta trebuia sa fac!"", a scris ea.





Astazi e o zi mai putin trista datorita lui, omul pentru care nu a mai contat nimic, nici faptul ca are arsuri, ca a reusit sa iasa cu greu din incendiu si nici un alt risc la care s-a supus cand s-a intors dupa noi cei imobilizati in container. Astazi dupa 2 ani, ne-am revazut si am reusit sa il strang in brate pe cel care m-a scos cu greu de acolo. Nu asteapta nimic, nici multumiri nici recunostinta, mi-a spus simplu ,, Asta trebuia sa fac!"

Eram intinsa pe podeaua rece cu capul pe prag, a vazut ca ma zbateam sa ies si mi-a zis sa nu imi griji ca o sa ma scoata de acolo, i-am intins mainile si a avut un moment de ezitare, nu intelegeam de ce nu ma prinde de ele sa ma ridice, s-a aplecat mai mult si m-a prins de corp. Ma tragea cu toata puterea dar nu reusea sa ma elibereze. I-am spus ca o sa mi se rupa piciorul dar voiam sa ies de acolo cu riscul de a-l pierde. Abia cand am iesit si mi-am privit mainile mi-am dat seama de ce nu voia sa ma prinda de ele, nu mai aveam piele, imi atarna de la coate in jos de varful degetelor. Nu-mi aminteam nici un alt detaliu, nu stiam cine este si nici daca a supravietuit.

Astazi ii multumesc lui pentru lectia de viata, pentru ca i-a pasat, pentru ca traieste si am avut ocazia sa il imbratisez, pentru ca mi-a adus zambetul pe buze intr-o zi cu amintiri atat de dure, pentru ca astazi am o zi mai frumoasa datorita lui!