Psihologul Stefan Laurentiu Iulian, puternic contestat de breasla psihologilor, a ramas fara titlul de doctor din cauza unui plagiat - CNATDCU

Psihologul Stefan Laurentiu Iulian a ramas fara titlul de doctor, dupa ce Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificate Universitare (CNATDCU) a luat decizia cu 45 de voturi pentru, din totalul de 55 de membri.





“In temeiul concluziilor Raportului comisiei de lucru, Consiliul General al CNATDCU a validat prin vot propunerea de retragere a titlului de doctor in Psihologie acordat domnului Stefan Laurentiu Iulian pentru teza de doctorat intitulata Coordonate psihologice privind stabilirea discernamantului pentru fapte penale savarsite de minori” conferit prin Ordinul Ministrului nr. 4387/0606.2011”, arata decizia CNATDCU





Potrivit deciziei, Consiliul General a validat cu 45 de voturi “pentru”, din care 6 voturi exprimate in sistem de videoconferinta si o singura abtinere, din totalul de 55 de membri, raportul comisiei de lucru intocmit la sesizarea depusa la UEFISCDI LA 28.11.2016.





Iulian Laurentiu Stefan este puternic contestat de breasla psihologilor. El este acuzat ca, impreuna cu Mihai Anitei (fost presedinte al Colegiului Psihologilor, trimis in judecata de DNA in martie 2017 pentru conflict de interese), ar fi subordonat Colegiul propriilor sale interese si ar fi incercat sa trunchieze rezultatele alegerilor pentru conducerea organizatiei care reprezinta meseria.

Armand Veleanovici, de la Comisia de deontologie a Colegiului Psihologilor din Romania, a declarat pentru HotNews ca Iulian Laurentiu Stefan a fost director executiv in cadrul organizatiei profesionale pana acum cateva luni, cand a fost concediat in urma unei cercetari disciplinare. Concedierea a fost hotarata de Consiliul de Administratie, iar in acest moment se afla in litigiu cu Colegiul Psihologilor.





De asemenea, Armand Veleanovici a spus ca, potrivit extraselor lucrarii lui Iulian Laurentiu Stefan publicate pe site-urile de socializare, zeci de pagini pareau plagiate cuvant cu cuvant.