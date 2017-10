Igor Dodon il invita pe Klaus Iohannis in vizita oficiala in Republica Moldova si vorbeste despre "asperitatile si dificultatile" din relatiile intre state

Presedintele Republicii Moldova i-a inmant invitatia oficiala ambasadorului Romaniei, Daniel Ionita, caruia i-a spus ca Romania si Moldova sunt "doua state independente si suverane, care trebuie sa gaseasca noi oportunitati de cooperare respectuoasa si benefica pentru cetateni"."L-am asigurat pe domnul Ambasador de faptul că relațiile moldo-române sunt și vor rămîne a fi fundamentale pentru Republica Moldova, în virtutea vecinătății noastre, a evenimentelor istorice comune și a afinităților culturale pe care le-am avut mereu... Prin această scrisoare, i-am transmis domnului Președinte Iohannis invitația mea de a vizita Republica Moldova. Consider că între șefii de stat ai României și Republicii Moldova trebuie să fie închegată o comunicare responsabilă și constructivă... Am toată convingerea că numai prin discuții repetate pot fi depășite asperitățile și dificultățile care mai apar în relațiile dintre state sau dintre instituții și mizez pe faptul că Președintele României este deschis să accepte un dialog la Chișinău, în orice perioadă comodă pentru dumnealui", a mai scris Igor Dodon pe Facebook.Invitatia lui Dodon survine cu un an inainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. Dodon a facut in dese randuri declaratii agresive la adresa Romaniei si a promovat apropierea Republicii Moldova de Federatia Rusa.