Carmen Dan a fost la DIICOT: Am depus plangere impotriva unui denunt calomnios, depus de Romica Parpalea

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost luni la DIICOT, pentru a depune o plangere impotriva unui denunt calomnios depus de Romica Parpalea, poreclit "mortul lui Dragnea". Aceasta a acuzat ca Parpalea este un instrument si ca in spate sunt alte interese.









"Am venit pentru a depune o plangere impotriva unui denunt calomnios, pentru santaj. Ma refer la un atac la ordinea constitutionala si un grup infractional organizat.

Vorbim de santaj, potrivit articolului 207 cod procedura penala, cand cineva urmareste pentru sine si pentru altii un folos", a spus ministrul la iesirea din sediul DIICOT.

"Acest personaj, pe treptele DNA, a facut public ca a depus un denunt ca as fi exercitat in functia de prefect acte care presupun acte de influenta, luare de mita(..). Amintiti-va ca aceasta actiune a intervenit dupa ce in spatiul public s-a vorbit despre faptul ca lui Carmen Dan i se va face un dosar penal. Este dreptul meu ca cetatean", a mai spus Carmen Dan.









Aceasta a subliniat ca nu il cunoaste pe Romica Parpalea si ca nu s-a intersectat cu acest personaj, el fiind "decat un instrument si in spate sunt alte interese".

"Toate argumnetele vor fi facute cunoscute in cadrul anchetei penale. (...) Eu sunt astazi ca orice cetatean care trebuie sa isi apere drepturile, atat timp cat domnul iese si afirma ca as fi facut anumite fapte ce de abuz in serviciu, trafic de influenta si luare de mita, a mai spus ea.

"I-am facut o plangere penala doamnei Carmen Dan si o sa vedeti, cu probe. Eu nu fac plangeri fara probe.(...) Dumneaei trebuie sa se gandeasca la miliardele pe care le-a oferit celor din aparatul propriu in perioada in care era prefect de Teleorman. Daca va uitati pe declaratiile de avere ale consilierilor juridici, ale celor din aparatul prefectului de control, veti vedea miliarde incasate din bugetul statului, din banul meu si al dumneavoastra. Pe acesti oameni i-a plantat aproape la fiecare primarie din judetul Teleorman pentru a beneficia pe Legea 10 de anumite sporuri, pana la 50% din salariu. Si atunci au facut debandada si fraude foarte mari in bugetul de stat. Doamna Dan era atunci cea care verifica legalitatea documentelor in judetul Teleorman, dar a demonstrat ca impreuna cu cei din aparatul propriu si din declaratia unui primar am inteles ca ar fi mers si la dumneaei niste sume de bani, deoarece aceste persoane au fost incadrate pe legea 10 la consiliile locale din multe localitati", a spus Parpalea, potrivit Agerpres, referindu-se la Carmen Dan.





Potrivit lui Parpalea, in cazul ministrului Carmen Dan ar fi vorba despre fapte de abuz in serviciu, trafic de influenta si luare de mita.

In 19 octombrie, Romica Parpalea, denuntatorul lui Dragnea in dosarul "Referendumul" si cel care in 20 iulie a depus o sesizare referitoare la legaturile dintre Tel Drum si Liviu Dragnea, s-a aflat la DNA pentru a oferi detalii in legatura cu acest dosar. El a anuntat ca a depus plangeri penale atat impotriva lui Liviu Dragnea, cat si impotriva lui Carmen Dan.Referindu-se la privatizarea Tel Drum, el a declarat: "Dupa ce Consiliul Judetean a facut investitii foarte mari, domnul Dragnea, printr-o semnatura simpla, ca presedinte al Consiliului Judetean, a oferit aceasta societate puternica unui apropiat care era presedinte executiv la PSD, cu care eu am colaborat foarte bine", potrivit News.ro.