Propunerea legislativa pentru completarea Legii Agerpres, pe ordinea de zi de luni a Senatului

Senatul ar putea dezbate si vota, luni, propunerea legislativa pentru completarea Legii 19/2003 privind organizarea si functionarea Agerpres, prin care se propune demiterea directorului general in cazul respingerii de catre Parlament a Raportului anual de activitate al institutiei, scrie agentia de presa.





Actul normativ este inscris pe ordinea de zi a plenului de luni.





Proiectul de lege a fost initiat de senatorii PSD Lucian Romascanu, ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, Gabriela Cretu, Ovidiu-Cristian-Dan Marciu si Liviu-Lucian Mazilu.





In expunerea de motive a actului normativ, initiatorii sustin ca directorul general al AGERPRES ''se bucura de o imunitate totala in interiorul mandatului sau'', adaugand ca, dintre ''institutiile publice de cultura aflate sub control parlamentar, Agentia Nationala de Presa este singura in cazul careia Parlamentul nu are niciun instrument de actiune in cazul in care constata un management neperformant''.





Comisia pentru cultura a Senatului a dat, pe 11 octombrie, in unanimitate, raport favorabil propunerii legislative.





"Am mers pe propunerea colegilor din comisie ca si in cazul Agentiei Nationale de Presa sa mergem pe criterii care exista deja la Televiziunea Romana si la radioul public. Atunci cand lucrurile par sa nu se indrepte in directia buna acolo, Parlamentul se poate uita pe raport si poate lua o decizie in privinta directorului general", a declarat presedintele comisiei, Radu Cosmin Preda, la finalul sedintei.





Prezent la lucrarile comisiei, directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a aratat ca nu sustine modificarea legislativa propusa.





"Consideram ca, in acest moment, nivelul de control exercitat asupra Agentiei Nationale de Presa AGERPRES este mai mult decat suficient. Vorbim de o institutie de presa si alaturarea celor doua notiuni - de control si de presa - nu consideram ca este foarte benefica nici dezvoltarii presei, nici libertatii de exprimare la modul general", a subliniat el.





De asemenea, Giboi a subliniat ca sunt foarte multe aspecte privind legea AGERPRES care trebuie discutate si imbunatatite, "aduse in 2017, nu trimise inapoi in 1990".





La randul sau, presedintele Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, Cristi Godinac, a sustinut punctul de vedere al directorului general al AGERPRES.





"Nicio schimbare de majoritate politica nu ar trebui sa influenteze conducerea unei agentii nationale de presa. (...). Este frustrant, in primul rand pentru jurnalistii din Agentia Nationala de Presa AGERPRES, sa existe o presiune politica la fiecare alegere sau la fiecare schimbare de coalitie politica", a punctat Godinac.





Sindicatele europene de profil au solicitat Parlamentului si Guvernului depolitizarea serviciului public de radio, retragerea proiectului de lege care modifica Legea de functionare a AGERPRES, deblocarea negocierilor privind Contractul Colectiv de Munca din domeniul cultura si mass-media si renuntarea de catre Ministerul Culturii la intentia de divizare a acestui sector.