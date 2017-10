Un bărbat de 33 de ani, suspectat de spargerea Catedralei Arhiepiscopale din Buzău, plasat sub control judiciar

Politistii din Buzau, in colaborare cu cei din Galati si Braila, au identificat si retinut un barbat suspectat de spargerea Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Buzau, stabilind ca a mai furat si din alte doua lacase de cult. Barbatul a fost plasat sub control judiciar, prejudiciul produs de el, estimat la 4.000 de lei, nefiind inca recuperat, relateaza News.ro.





Potrivit Politiei Judetene (OJ) Buzau, barbatul care in noaptea de 21 spre 22 octombrie a spart Catedrala Arhiepiscopala din Buzau are 33 de ani, este din judetul Teleorman, fiind banuit de comiterea a doua infractiuni de furt calificat si o tentativa la furt calificat.





Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in perioada 21 - 23 octombrie, barbatul ar fi spart in timpul noptii, trei lacasuri de cult din municipiile Buzau si Ramnicu Sarat, de unde ar fi sustras mai multe sume de bani. Doua dintre biserici au fost sparte efectiv, de aici furand sume importante de bani, in timp ce in cazul celei de a treia este vorba despre o tenativa.





Politistii au efectuat o perchezitie la un imobil din municipiul Galati, ocazie cu care au fost ridicate mai multe bunuri despre care banuiesc ca ar fi fost folosite la comiterea de infractiuni.





Prejudiciul cauzat prin spagerea bisericilor a fost estimat la peste 4.000 de lei.





Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si ulterior a fost luata masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.





Activitatile au fost desfasurate in colaborare cu politisti din Galati si Braila, iar oamenii legii continua cercetarile si incearca sa recupereze prejudiciul.





In noaptea de 21 spre 22 octombrie, Catedrala Arhipescopala din Buzau, situata in centrul orasului, a fost sparta de hoti, slujba de duminica dimineata fiind anulata.





Potrivit reprezentantilor IPJ Buzau, spargerea a fost semnalata duminica dimineata, in jurul orei 6.30.





Surse din randul anchetatorilor au sustinut ca hotii ar fi furat bani din catedrala dar ar fi provocat si stricaciuni. Catedrala este pazita de agentii de paza ai unei firme private, dar doar pe timpul zilei.