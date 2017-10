Sindicalisti din Educatie: Solicitam modificarea Legii pensiilor, astfel incat profesorii sa se pensioneze cu trei ani mai devreme

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Guvernului Romaniei reducerii varstei de pensionare pentru profesori cu trei ani de zile. Sindicalistii motiveaza ca nivelul de suprasolicitare neuropsihica, precum si cazurile medicale grave, care ii impiedica pe colegii nostri sa isi desfasoare activitatea la catedra, impun crearea unui cadru legal adecvat acestei profesii.









Sindicalistii cer modificarea Legii pensiilor, astfel incat cadrele didactice sa se poata pensiona cu trei ani inainte de implinirea varstei standard, din cauza ca lucrul cu elevii aduce un consum psihic mare.





"In sistemul educational romanesc, un cadru didactic este nevoit, in acest moment, sa lucreze chiar si cu 38 de elevi la clasa, in acelasi timp. Acest lucru inseamna: o atentie sporita atat la fiecare elev in parte, cat si la propria persoana, cadrul didactic fiind considerat model; un grad mare de responsabilitate fata de elevi si pregatirea acestora; un consum psihic deosebit pentru activitatile desfasurate atat in timpul orelor, cat si in timpul pregatirii acestora; un efort considerabil in ceea ce priveste nu doar conduita, cat si pregatirea profesionala; adaptabilitatea la fiecare elev in parte, mai ales acolo unde sunt si cazuri speciale. Toate acestea se traduc printr-un singur termen: epuizare", argumenteaza FSLI.





Sindicalistii mai spun ca sunt numeroase cazuri in care profesori care au fost diagnosticati cu anumite afectiuni vor sa iasa la pensie mai devreme, dar sunt nevoiti fie sa mearga in continuare la serviciu, avand o stare degradata a sanatatii, fie sa ramana in concediu medical.





"Federatia noastra a facut demersuri si a solicitat Premierului Mihai Tudose ca in noua Lege a pensiilor, in sistemul de educatie, sa fie permisa pensionarea cadrelor didactice cu trei ani mai devreme. Numarul anual al dascalilor care ar putea solicita acest lucru nu va fi atat de mare incat sa puna presiune pe bugetul pensiilor si asigurarilor sociale", a declarat Simion Hancescu, presedinte FSLI.





"Considerati ca un cadru didactic cu o vechime de 40 de ani nu merita dreptul de pensionare cu 3 ani mai devreme? Asta in conditiile in care exista alti angajati in sistemul public, care se pot pensiona si la varsta de 45 de ani. Nu vrem sa aratam cu degetul, dar din nou educatia este privita cu dispret sau cu indiferenta, chiar daca si cei care fac legile acestei tari au trecut prin bancile scolii romanesti si au avut ca prim exemplu in viata un profesor sau chiar daca, la randul lor au copii si vor o educatie sanatoasa", a continuat presedintele FSLI, Simion Hancescu.





Sindicalistii mai sesizeaza ca in sistemul de educatie pensia medie este in jur de 1.000 de lei, comparativ cu alte sisteme, unde pensia medie este de peste 3.000 de lei. In unele cazuri aceste pensii ¬speciale¬ au ajuns sa fie mai mari decat veniturile incasate de angajati.





"Constatam ca exista persoane care ies la pensie la 43 de ani, cu o pensie de peste 10.000 de lei, in timp ce pe un profesor, dupa 43 de ani de munca, statul roman il ¬recompenseaza¬ cu o pensie de 1.500 de lei, intrucat principiul de calcul este diferit fata de cel aplicat in cazul altor bugetari. Consideram ca singurul principiu care trebuie sa stea la baza calculului pensiilor din Romania trebuie sa fie cel al contributivitatii la fondul de pensii! Daca nu, atunci cerem pensii speciale si pentru profesori!", arata FSLI.