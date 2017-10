Lider sindical: Minerii lucrau la ridicarea unui dig intr-o zona unde nu mai exista tensiune electrica. Principala ipoteza - o aprindere de metan

Minerii care au fost surprinsi de explozie in subteranul Minei Uricani lucrau la 50 de metri adancime, la ridicarea unui dig pe plan inclinat, iar in acea zona nu mai exista tensiune electrica de multa vreme, astfel ca nimeni nu intelege cum s-a produs explozia, spune liderul sindical de la mina, Laszlo Domokos, relateaza News.ro. El a mai spus ca principala ipoteza este ca deflagratia s-ar fi produs in urma unei aprinderi de metan in subteran.





"Era o echipa de patru muncitori, cu totii au fost prinsi in subteran in urma unei explozii. Ei lucrau la ridicarea unui dig ca sa inchida lucrarea. Se aflau la 50 de metri de suprafata, pe un plan inclinat, iar tensiune electrica nu exista de mult in acea zona, astfel ca nu isi explica nimeni de ce a avut loc aceasta explozie. Prima varianta luata in calcul este ca ar fi avut loc o aprindere de metan in subteran", a declarat Laszlo Domokos.





El a precizat ca lucrarea respectiva este mai veche, iar indiguirea era facuta la suprafata.





Explozia s-a produs in jurul orei 7.00 si a surprins patru mineri - trei au reusit sa se salveze, iar al patrulea este disparut, fiind cautat de catre echipe de salvatori. Minerii raniti au suferit arsuri pe fata, pe maini si pe picioare, fiind dusi la Spitalul Petrosani.





Mina Uricani este in proces de inchidere aprobat inca din 2009, iar pana la finalul anului este prevazut sa isi incheie activitatea de exploatare. Din cei 2.200 de mineri care lucrau acolo, acum au mai ramas aproximativ 300.