UPDATE Explozie la Mina Uricani: Trei mineri raniti, unul disparut. Minerii au arsuri pe fata, maini si picioare

Trei mineri au fost raniti, iar unul este dat disparut, dupa ce dimineata a avut loc o explozie la Mina Uricani, informeaza News.ro. Doi mineri au arsuri pe fata, maini si picioare si urmeaza sa fie dusi in sala de operatie.

Cei trei raniti au fost transportati la spital la Petrosani. Echipele de salvatori cauta cea de-a patra victima.

"Ranitii nu sunt in stare grava, asteptam a patra persoana sa fie scoasa", a declarat la Antena 3 , sewcretarul de stat in MAI, Raed Arafat. Potrivit acestuia, o a cincea persoana a intra in mina pentru a scoate minerii.