Prahova: Un cioban a fost muscat de un urs

Un cioban a fost muscat, duminica, de un urs pe raza localitatii prahovene Valcanesti, jandarmii avand, in cursul weekend-ului, interventii in mai multe localitati ca urmare a prezentei animalelor salbatice, respectiv ursi, mistreti si o vulpe, relateaza Agerpres.





Potrivit unei informari a Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, in cursul zilei de duminica, un cioban a fost atacat de un urs in localitatea Valcanesti, barbatul fiind muscat la un picior.





Jandarmii care au ajuns la fata locului au constatat ca animalul a fugit in padure, informeaza sursa citata.





Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, George Duta, a declarat, pentru AGERPRES, ca barbatul in varsta de 40 de ani a fost muscat de gamba dreapta, acesta fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, ulterior fiind dus la Sectia de Boli Infectioase a unitatii sanitare.





IJJ informeaza ca, in cursul weekend-ului, jandarmii au interveni in localitatile Valcanesti, Breaza, Busteni si Azuga in urma semnalarii prezentei animalelor salbatice.





Cele sapte interventii au presupus alungarea unor ursi, respectiv a unei ursoaice cu pui si a unei vulpi, precum si activitati cauzate de prezenta unor mistreti care au fost omorati de caini.





"Cu ocazia interventiilor, jandarmii au urmarit luarea urmatoarelor masuri: indepartarea animalelor salbatice folosindu-se semnale acustice si luminoase, delimitarea unei zone de siguranta pentru cetateni, indepartarea curiosilor din zona, informarea cetatenilor cu privire la anumite riscuri ce pot aparea ca urmare a comportamentului animalelor salbatice, in special a celor ranite sau care au pui. De asemenea, au fost si sunt monitorizate zonele in care si-au facut aparitia animalele salbatice pentru preintampinarea eventualelor evenimente neplacute", arata sursa citata.