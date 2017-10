MAI: 12 localitati, afectate de viscol si ninsori: cai rutiere blocate sau inchise si probleme la alimentarea cu energie electrica

Ninsorile si viscolul au afectat 12 localitati din 6 judete, producand probleme la nivelul alimentarii cu energie electrica, dar si inchiderea sau blocarea unor cai rutiere, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit sursei citate, pana acum, efecte ale ninsorilor si viscolului sunt inregistrate in 12 localitati din 6 judete, iar acestea constau fie in probleme la alimentarea cu energie electrica, fie cai rutiere blocate sau inchise.

Cu toate acestea, nu sunt persoane in pericol si nici nu au fost astfel de cazuri pe parcursul zilei. De asemenea, nu sunt localitati izolate, la care sa nu se poata ajunge.

Au fost inchise preventiv 5 segmente de drumuri, in special acolo unde din cauza caderilor de arbori nu se mai poate circula. Se actioneaza in toate aceste cazuri pentru taierea si degajarea copacilor si deszapezirea drumului.





La aceasta ora situatia judetelor cu probleme este aceasta:

- Jud. Alba ¬ in Arieseni spre localitatea Vartop au cazut 2 copaci pe partea carosabila si pe cablurile de curent electric.

- Jud. Harghita ¬ a fost inchis un segment de drum intre Lacul Rosu si Gheorghieni (27 de km de pe DN12C) din cauza caderii de arbori.

Tot in judetul Harghita, din cauza viscolului, in localitatea Joseni a mai fost inchis un segment pe DN13B care facea legatura cu localitatea Praid.

- Jud. Maramures ¬ intre Cavnic si Budesti, DJ 184 ramane inchis cel putin pana maine dimineata.

- Jud.Bihor ¬ circulatie rutiera pe un singur sens, in mod alternativ pe drumul judetean, in zona localitatii Marghita.

- Jud. Neamt ¬ in jurul orei 13.30 s-a inchis circulatia pe DN12C la KM 32 intre localitatea Bicaz Chei pana in Gheorghieni.

- Jud. Suceava ¬ un drum judetean inchis pentru conditii de drum nefavorabil, intre Pojorata si Crucea.

Astazi dimineata, pana in ora 12, au fost activate Centrele Judetene de Conducere si Coordonare a Interventiilor la nivelul a 18 judete aflate sub avertizarile meteo.

"MAI are in continuare in teren, pana la finalizarea acestui episod de vreme severa, peste 20.000 de oameni ¬ pompieri, politisti si jandarmi ¬ cu aproximativ 9.000 de mijloace tehnice, pregatiti in orice moment sa intervina. In functie de situatie, efectivele Ministerului Afacerilor Interne pot fi suplimentate cu peste 15.000 de angajati si aproximativ 2.000 de mijloace tehnice de interventie", arata MAI.

De asemenea, MAI atentioneaza conducatorii auto care in noaptea asta se vor afla in trafic sa se informeze care este starea drumurilor si sa respecte indicatiile politistilor. Cei care circula in zonele unde a nins, obligatoriu vor trebui sa aiba anvelope de iarna.