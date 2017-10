Protest fata de legea vaccinarii - lant uman in fata Palatului Parlamentului 

Cateva sute de persoane au protestat, duminica, in Capitala, formand un lant uman in fata Palatului Parlamentului, fata de proiectul privind legea vaccinarii, despre care spun ca incalca Constitutia, relateaza News.ro.





Protestul a fost organizat de mai multe ONG-uri, intre care Asociatia Pro Consumatori, Asociatia Pro Decizii Informate, Asociatia Lion Mentor, Alianta Parintilor din Romania, care sustin ca prin legea vaccinarii obligatorii este incalcata Constitutia.





"Vrem sa ne pastram libertatea de alegere pentru copiii nostri si pentru noi insine! Statul nu poate lua decizii medicale impotriva consimtamantului nostru informat!", au spus organizatorii protestului.





Ei au sustinut ca parlamentarii sunt intr-o eroara grava si ca vor fi partasi la votarea unei legi anticonstitutionale, prin care este incalcat dreptul la integritate fizica si psihica.





"Fiecare cetatean al acestei tari are dreptul de a decide ce face cu trupul lui. Nadajduim ca in Camera Deputatilor, care este for decizional, se va schimba fundamental aceasta lege. Daca nu, o vom ataca la CCR. Vom face toate demersurile legale pentru a opri aplicativitatea acestui act neconstitutional", a afirmat Costel Stanciu, presedintele Asociatiei Pro Consumatori.

La protest au participat parinti cu copii, dar si un grup de calugarite, iar unii participanti au venit din afara Bucurestiului, cu autocare.

Manifestantii - care au avut pancarte cu mesaje precum "Corpul meu, alegerea mea, nu obligativitatii vaccinarii", "Noua arma - vaccinul - genocidul lent", "Vrem raspundere penala pentru producatorii de vaccinuri" - au format un lant uman in fata Palatului Parlamentului.