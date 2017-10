Alexandru Buscu, numit administrator provizoriu al Romaero

Alexandru Buscu a fost numit administrator provizoriu al Romaero (simbol bursier RORX), companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor de transport de pasageri sau cargo, pana la data intrunirii Adunarii Generale a Actionarilor societatii si numirii unui administrator, arata un raport al companiei, relateaza News.ro.





Alexandru Buscu este economist, dar si pilot militar si a fost numit membru interimar vara aceasta in CA. Mandatul sau a expirat in octombrie.





De asemenea, actionarii companiei l-au numit pe Stefan Paraschiv membru in Consiliul de Administratie cu un mandat de patru ani, incepand cu 28 octombrie.





Romaero a avut pierderi de 9,14 milioane lei in primul semestru, de aproape doua ori si jumatate mai mici fata de cele inregistrate in prima parte a anului anterior.





De asemenea, cifra de afaceri a companiei a scazut in primele sase luni ale acestui an cu 9%, la 22,43 milioane lei, de la 24,66 milioane lei, in prima parte a anului trecut. Veniturile din exploatare au insumat 35,38 milioane lei, la sfarsitul lunii iunie, in crestere cu 6%, de la 33,4 milioane lei in perioada similara a anului anterior.

Romaero, companie controlata de Ministerul Economiei, mai are 770 de salariati si are o valoare de piata de 156,1 milioane lei (34 milioane euro). Compania a inregistrat anul trecut pierderi de 60,3 milioane lei. Romaero estimeaza ca va incheia acest an cu pierderi de 44,18 milioane lei si venituri totale de 62,7 milioane lei, potrivit bugetului pentru 2017, aprobat de Guvern in octombrie.