Suceava: TransRarau a fost inchis temporar, iar DN17B, blocat temporar. Peste 4.600 de gospodarii, fara energie electrica

Transrarau a fost inchis temporar duminica dupa-amiaza din cauza vremii nefavorabile, iar DN17B este blocat pe un sens de mers in localitatea Dorna Arini, dupa ce mai multi bolovani au cazut de pe un versant, relateaza Agerpres. De asemenea, peste 4.600 de gospodarii au ramas fara energie electrica in Suceava.

Potrivit ISU Suceava, in cursul zilei de duminica mai multi arbori au fost doborati pe carosabil in localitatile Iacobeni, Colacu, Pojorita, Crucea, Carlibaba, Paltin, zona Izvorul Alb din Cimpulung Moldovenesc.





ISU Suceava a intervenit pentru degajarea arborilor in localitatile Iacobeni, Crucea si Paltin, iar in celelalte au intervenit serviciile voluntare pentru situatii de urgente si lucratori ai ocoalelor silvice din zona.





In zona de munte se circula in conditii in iarna, in unele zone stratul de zapada depasind un centimetru.

Tot din cauza fenomenelor meteo nefavorabile, opt localitati au ramas total nealimentate cu energie electrica - Dorna Arini, Botus, Colacu, Delnita, Fundu Moldovei, Pojorita, Cirlibaba, Valea Putnei, iar Ostra, Gura Humorului si Iacobeni sunt alimentate partial. Un numar de 67 de posturi de transformare sunt nealimentate, iar 4.613 consumatori sunt nealimentati cu energie electrica.





Echipe de specialitate ale distribuitorului de energie electrica lucreaza pentru remedierea avariilor.