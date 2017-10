Vantul puternic incepe sa produca efecte: Mii de case au ramas fara energie electrica

Vantul puternic a inceput sa produca pagube in tara, duminica, mai multe gospodarii ramanand fara energie electrica, dupa ce meteorologii au emis inca de sambata Cod galben de vant, ploi si temperaturi scazute, dar si un Cod Portocaliu de ninsori viscolite la munte. Vremea rea ingreuneaza in anumite zone si traficul rutier.

In Suceava, peste 4.600 de consumatori erau nealimentati cu energie electrica duminica dupa-amiaza, doua linii electrice fiind nealimentate in intregime si alte patru partial, potrivit News.ro.

De asemenea, in judetul Neamt, aproximativ 3.000 de gospodarii din judetul Neamt nu sunt alimentati, duminica, cu energie electrica.

Potrivit sursei citate, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, la ora 13,00 erau 2.908 consumatori nealimentati cu energie electrica in comunele Podoleni, Zanesti si Tarcau.

In Pasul Tihuta, situat la cota 1.200, la limita dintre judetele Bistrita-Nasaud si Suceava, traficul rutier se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita, potrivit unei informari remise duminica de Institutia Prefectului.

Pentru a evita formarea poleiului, pe DN 17, in Pasul Tihuta, drumarii au imprastiat sare.

"S-a verificat starea DN 17, in zona Pasului Tihuta. In aceasta zona este viscol, dar se circula in conditii bune, utilajele sunt pregatite sa actioneze, s-a imprastiat material antiderapant (sare) pentru a se evita formarea poleiului si s-au montat 2.000 ml de parazapezi", se precizeaza in comunicatul prefecturii.

Ninsorile au aparut si in zona Muntilor Rodnei si a Muntilor Calimani, la peste 1.400 metri altitudine, unde stratul de zapada masoara cativa centimetri.

DJ 175B TransRarau a fost inchis pana la ameliorarea vremii, potrivit News.ro.









Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben si cod portocaliu de vant intens, disconfort termic, precipitatii mixte in nord, nord-est si centru, incepand de duminica, ora 10,00, pana luni, ora 23,00.

In unele judete, au fost convocate deja Comitetele pentru Situatii de Urgenta, cum e cazul judetului Mures.