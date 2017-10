Timisoara: Un taximetrist a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat de un client / Tanarul ar fi spus politistilor ca a vrut sa vada cum e sa omori un om 

Taximetristul, in varsta de 24 de ani, era in masina cu un client, un tanar de 22 de ani din Motru, pe care l-a luat din zona centrala a orasului. La un moment dat acesta din urma i-a cerut sa traga pe dreapta si l-a injunghiat pe sofer in zona gatului si in spate. A furat o tableta, portofelul si telefonul mobil al soferului din masina si a fugit, potrivit colegilor victimei. Taximetristul a cerut ajutor prin statie, iar un coleg sosit la fata locului l-a transportat la spital in cel mai scurt timp.

Politistii au cercetat zona si au reusit sa-l gaseasca pe agresor ascuns sub o masina, la cateva strazi distanta de locul incidentului. L-au dus la sectie pentru audieri, iar tanarul de 22 de ani le-a povestit ca a vrut sa vada "cum este sa omori un om", povestesc surse din cadrul anchetei, citate de tion.ro.