Doina Pana: Proprietarii de paduri situate in zonele protejate vor fi compensati pentru ca nu pot exploata lemnul

Proprietarii de paduri situate in zonele protejate vor primi compensatii in bani din partea statului, deoarece nu pot exploata lemnul de pe suprafetele pe care le detin, a declarat duminica, la Deva, ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, citata de Agerpres.





"Sunt proprietari care au padurile in arii naturale protejate. Ei nu au primit, pana acum, nicio compensatie pentru ca nu aveau voie sa exploateze nici macar o surcica din propria padure. Anul acesta am venit cu o hotarare de guvern care ofera compensatii, adica o contravaloare a cat ar fi putut exploata si valorifica", a spus Doina Pana, adaugand ca banii vor fi achitati pe baza dosarelor depuse de proprietari la Garda Forestiera.





In context, ministrul Doina Pana a apreciat ca, in conditiile in care 40% din padurile Romaniei sunt situate in zona unor arii protejate, compensatiile ar trebui sa fie asigurate de Uniunea Europeana.





Ministrul Apelor si Padurilor a avut, in judetul Hunedoara, intalniri cu primarii si cetatenii din mai multe comune, prilej cu care a fost abordata si problema lemnului pentru foc.





Doina Pana a sustinut ca prin modificarea Codului Silvic, oamenii vor putea cumpara, la un pret mai mic, patru milioane de metri cubi de lemn de foc, provenit din cazaturi, rarituri si igienizari efectuate in padurile proprietate de stat.





La nivel national, necesarul de lemn de foc este de circa 21 milioane de metru cubi, diferenta fiind asigurata din lemnul exploatat pe picior in urma licitatiilor efectuate in padurile proprietate privata.