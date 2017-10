Sase orase britanice candideaza la titlul de Capitala Europeana a Culturii in 2023, desi pana atunci va avea loc Brexitul

Belfast si Londonderry, Dundee, Milton Keynes, Leeds si Nottingham sunt orasele din Marea Britanie care au depus candidaturi in vedere obtinerii titlului de Capitala Europeana a Culturii 2023, desi in acel an tara va fi parasit Uniunea Europeana. Belfast si Londonderry au depus o aplicatie comuna, in timp ce restul de patru orase candideaza in nume propriu. Localitatea aleasa va fi a treia din Marea Britanie care va detine acest titlu, dupa Glasgow (1990) si Liverpool (2008), noteaza news.ro.





Capitale Europene ale Culturii in 2023 vor fi alese din Marea Britanie si Ungaria.





Proiectele vor fi analizate de un consiliu de experti culturali desemnat de Comisia Europeana, iar o lista scurta va fi anuntata la finalul acestui an. Orasele incluse pe lista scurta vor aplica din nou, iar castigatorul va fi anuntat in 2018.





Evenimentele din programul Capitala Europeana a Culturii 2023 vor avea loc in Marea Britanie in functie de rezultatul negocierilor statului cu Uniunea Europeana, scrie The Guardian.





Michel Magnier, de la departamentul Educatie si Cultura din cadrul UE, a declarat la inceputul acestei luni ca evenimentul din 2023 "poate fi o problema".





Departamentul Cultura, Media si Sport a avertizat autoritatile oraselor candidate ca titlul va fi discutat in negocierile Marii Britanii privind iesirea din UE si ca guvernul va oferi consiliere oraselor imediat ce negocierile vor fi finalizate. Guvernul britanic a tinut sa sublinieze ca, in trecut, au existat orase ce au detinut titlul de Capitale Europene ale Culturii din tari care nu faceau parte din UE - Reykjavik (Islanda), in 2000, Stavanger (Norvegia), in 2008, si Istanbul (Turcia), in 2010.





Anul acesta, Aarhus, din Danemarca, si Paphos, din Cipru, sunt Capitale Europene ale Culturii.