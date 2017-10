Un sofer drogat, descoperit de politie la volanul unei masini din Bucuresti. In portbagaj erau 20 de oglinzi retrovizoare

Politistii au gasit substante psihoactive, dar si peste 20 de oglinzi retrovizoare in masina unui sofer oprit pentru un control in Capitala, in zona Pietei Presei Libere. De asemenea, politistii au stabilit, in urma testului antidrog, ca barbatul consumase stupefiante, informeaza news.ro.





Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, sambata seara politistii au oprit pentru control in zona Pietei Presei Libere un autoturism care circula pe DN1, sensul de iesire din Bucuresti, iar la solicitarea documentelor au simtit in interiorul autoturismului un miros intepator, motiv pentru care au verificat masina.

Astfel, in buzunarul portierei dreapta-fata, au fost gasite o punga in care se aflau substante vegetale, iar in portbagaj au fost gasite 21 de oglinzi retrovizoare a caror provenienta nu a putut fi justificata de catre sofer.

Tanarul a fost testat de politisti cu test antidrog, rezultatul fiind pozitiv, astfel ca barbatul a fost dus la Institutul National de Medicina Legala pentru analize. Totodata, au fost sesizati si politistii Sectiei 2, cu privire la oglinzile retrovizoare gasite in autoturism.

Pe numele tanarului au fost constituite doua dosare penale - pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive si pentru detinere de substante psihoactive.