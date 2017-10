VIDEO Somalia: Inca un atac sangeros desfasurat de al Shaabab in centrul capitalei Mogadiscio, cel putin 25 de persoane au murit 

Bilantul mortilor a ajuns la 25 de persoane, printre care politisti, paznici ai hotelului si oaspeti, au spus politistii, adaugand ca bilantul ar putea creste."Suspectam ca unii militanti s-au deghizat si au scapat impreuna cu rezidentii care erau salvati", a spus maiorul de politie Mohamed Hussein. “Trei militanti au fost capturati in viata, iar alti doi s-au aruncat in aer dupa ce au fost impuscati”, a adaugat el.Atacul a inceput sambata la 17.00, ora locala, cu o masina capcana. Dupa ce bomba a distrus sistemul de aparare al hotelului, barbati inarmati au patruns in cladire. Asediul a fost incheiat duminica dimineata. Explozia a distrus intrarea hotelului cu trei etaje si a afectat si un hotel alaturat.Multi oficiali somalezi traiesc in hoteluri fortificate pentru ca beneficiaza de o aparare mai buna in fata atacurilor.Atacul a fost revendicat de gruparea islamista al Shabbab, care vrea sa rastoarne guvernul sprijinit de ONU si sa impuna o forma stricta a legii islamice.In urma cu doua saptamani, un atac cu un camion capcana ce a avut loc in centrul capitalei Mogadiscio a ucis cel putin 276 de persoane au fost ucise si si a ranit 300.