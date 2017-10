Elevii din invatamantul primar si prescolarii intra in vacanta pana pe 5 noiembrie  

Elevii din invatamantul primar, dar si cei din invatamantul prescolar sunt in vacanta in saptamana ce urmeaza. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar au vacanta in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie, noteaza news.ro.





Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie.





Vacantele elevilor sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie.





Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, in 8 iunie 2018.