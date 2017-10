Patriarhul Kiril, la Sinodul BOR: Cu poporul rus s-a facut un experiment monstruos, care a demonstrat intregii lumi ca nu poti construi o societate fara Dumnezeu

Lucrarea creatoare in via sfintei Biserici a lui Hristos nu este posibila fara comuniunea frateasca intre noi toti si fara intarirea relatiilor dintre Bisericile noastre si popoarele pe care acestea le pastoresc, a afirmat sambata, patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, la sedinta solemna a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, dedicata Anului omagial si comemorativ 2017, potrivit Agerpres.





Desfasurata in Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sedinta a fost prezidata de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. La eveniment au participat membrii Sfantului Sinod al BOR impreuna cu: patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului si al intregii Albanii, Anastasie, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Tinuturile Cehiei si din Slovacia, Rastislav, alti ierarhi din Biserici Ortodoxe surori.





Patriarhul Kiril, primul care a luat cuvantul in cadrul Sinodului, a subliniat ca, in fata noilor provocari ale contemporaneitatii si ale viitorului, suntem datori sa pretuim darul pacii, primit de la inaintasi, fara a uita experienta istorica a sfintei Biserici din anii grei ai incercarilor.





"Bisericile noastre traiesc astazi vreme potrivita si se bucura de o libertate interna si de o posibilitate nemaiintalnita de marturisire a credintei stramosesti. Aceasta libertate a fost dobandita cu un pret amar, platit de generatiile anterioare si cu pretul jertfei multor mii de marturisitori si neo-martiri ai Ortodoxiei, care au suferit in timpul comunismului. (..) Trebuie sa pastram cu sfintenie in memorie si sa studiem atent experienta istorica a sfintei Biserici din anii grei ai incercarilor; sa avem grija si sa invatam turma binecredincioasa in vederea confruntarii cu noile provocari ale contemporaneitatii si ale viitorului", a spus patriarhul rus, potrivit basilica.ro.





In cuvantul sau, o adevarata istorie a dramei Bisericii Ortodoxe Ruse in timpul comunismului, Kiril a accentuat ca "indepartarea de adevarul dumnezeiesc a fost in toate timpurile cauza multor nenorociri, necazuri si incercari".





"Acest lucru se refera atat la viata personala a omului, cat si la viata societatilor si popoarelor. Cu poporul rus s-a facut un experiment monstruos, care a demonstrat intregii lumi ca nu poti construi o societate fara Dumnezeu. Totusi, chiar si astazi multi inca nu au inteles acest exemplu si nu se gandesc la fenomenul istoric al catastrofei rusesti, precum si la proiectarea acestuia asupra contemporaneitatii. Astazi, crestinismul se confrunta cu invazia agresiva a secularizarii militante in toate sferele vietii sociale. Astazi pacatul devine norma, pentru ca in societatea de consum se pierde notiunea de legatura intre libertate si responsabilitate", a mai spus patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii.