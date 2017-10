Adrian Severin, aflat in inchisoare, spune ca le-a scris lui Timmermans si Toader, dar doar comisarul pentru justitie i-a raspuns

"Doua scrisori, un raspuns si jumatate

Cu ceva timp in urma am dat publicitatii (inclusiv pe blogul meu si pe pagina de FB) doua scrisori: una, adresata Ministrului Justitiei, domnul profesor dr. Tudorel Toader, si alta Primului Vicepresedinte al Comisiei Europene, Comisarul pentru justitie, afaceri interne si drepturile omului, domnul Frans Timmermans. Ambele scrisori se refereau la problematica atat de necesarelor reforme ale justitiei romane, reforme timide si intarziate, pe de o parte, din cauza lasitatii Guvernului si coalitiei de guvernare, iar pe de alta parte, a tradarii unor segmente ale sistemului statului inchinate intereselor neromanesti, straine.

Mai multa lume s-a interesat de soarta acestor scrisori. Iata raspunsul:

1. Domnul Prim Vicepresedinte Timmermans mi-a raspuns prompt printr-un scurt mesaj personal transmis prin cabinetul sau, in care, printre altele, a afirmat ca a analizat cu atentie cele aratate de mine in scrisoare si m-a informat ca l-a insarcinat pe seful unitatii competente cu redactarea unui punct de vedere detaliat. Acest punct de vedere mi-a parvenit, la randul sau. El nu respinge nici una dintre criticile mele si nici unul dintre punctele mele de vedere, dar, din pacate, nu are asteptatul caracter analitic, ci se limiteaza la repetarea unor principii cu care nimeni nu poate fi in dezacord. Nu pot da publicitatii aceste mesaje, din motive de curtoazie. Pot, insa, sa le pun la dispozitia autoritatilor romane, daca vor fi interesate sa le citeasca; ceea ce este putin probabil. Oricum, simplul fapt al acestei corespondente, literal, un raspuns si jumatate la o singura scrisoare, demonstreaza ca un dialog demn cu institutiile europene este posibil, daca Guvernul roman si-ar dori cu adevarat si daca demnitatea natiunii romane ar fi pentru acesta mai importanta, decat cariera si averea membrilor sai.

2. Ministrul Justitiei, domnul profesor dr. Tudorel Toader, nu a gasit de cuvinta sa raspunda scrisorii mele. Si aceasta demonstreaza ceva. Anume ca romanii cu coloana vertebrala pot obtine mai usor respectul strainilor decat al compatriotilor."

Severin a fost condamnat la mijlocul lunii noimebrie a anului trecut, pedeapsa fiind mai mica decat cea ceruta de procurorii DNA, care solicitasera 6 ani si 6 luni de inchisoare pentru luare de mita si 5 ani pentru trafic de influenta, la care sa se adauge un spor de pedeapsa.





Trei europarlamentari - Adrian Severin, slovenul Zoran Thaler si austriacul Ernst Strasser - au acceptat, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, sa isi "vanda serviciile" unor jurnalisti ai ziarului "The Sunday Times", care pretindeau ca se ocupa cu actiuni de lobby. Reporterii au propus mai multor membri ai Parlamentului European sa le plateasca 100.000 de euro pe an in schimbul "ajutorului" pentru adoptarea unor amendamente.



Fostul ministru austriac de Interne si eurodeputat conservator Ernst Strasser a fost condamnat, in martie 2014, la 3 ani si jumatate de inchisoare.



In februarie 2014, slovenul Zoran Thaler a recunoscut ca a acceptat sa prezinte amendamente in schimbul unor sume de bani si a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare si la plata unei amenzi de 32.250 de euro.

