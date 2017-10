CFR spune ca a luat toate masurile necesare pentru ca circulatia feroviara sa nu fie afectata de vremea rea

Potrivit sursei citate, Ministerul Transporturilor a dispus urmatoarele masuri pentru preintampinarea unor eventuale perturbari in circulatia feroviara:- asigurarea cu locomotive Diesel Electrice de rezerva si cu personal suplimentar a Depourilor: Ploiesti, Arad, Cluj, Satu Mare, Brasov, Sibiu, Suceava, precum si a statiei Caransebes, pentru indrumarea trenurilor aflate in circulatie- deservirea mijloacelor de interventie pentru deszapezire in conformitate cu conventiile comune incheiate intre CFR Infrastructura si CFR Calatori.De asemenea, la inceputul acestui weekend, Ministrul Transporturilor a dispus efectuarea unui exercitiu de prealarmare a plugurilor de zapada, utilaje cu care se va putea actiona in iarna 2017-2018 pe intreaga retea feroviara, in vederea prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta specifice sezonului rece.Comandamentele feroviare de iarna vor fi formate din personal specializat din cadrul CFR Infrastructura, CFR Calatori si CFR Marfa, personal care va urmari si coordona actiunile de deszapezire si interventie operativa 24h/24h.