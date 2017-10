Oficial IGSU: Timpul de raspuns in cazul actiunilor SMURD a crescut cu un minut anul acesta

Timpul de raspuns in cazul actiunilor SMURD a crescut cu un minut, in medie, in primele noua luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat, sambata, prim-adjunctul inspectorului general al IGSU, locotenent colonel Cristian Radu, citat de Agerpres.





"Subliniez o crestere cu un minut a timpului de raspuns in cazul actiunilor SMURD, determinata in primul rand de invechirea parcului de autospeciale, pe care il avem in dotare. Fac mentiunea ca peste 100 de ambulante SMURD din parcul pe care il avem disponibil la nivelul unitatilor subordonate sunt defecte sau scoase din interventie, ca urmare a unor accidente de circulatie pe care le-am inregistrat. In mare parte, defectiuni tehnice. Este cauza principala care genereaza scoaterea din interventie a acestor tipuri de resurse", a precizat el, intr-o conferinta de presa.





Radu Cristian a mentionat ca in cazul incendiilor timpul mediu de raspuns este de 12 minute, reprezentand intervalul scurs dintre momentul in care apelul de urgenta ajunge in subunitatea de interventie si momentul in care respectiva resursa ajunge la locul efectiv.





"La actiunile SMURD avem un timp de raspuns de 14 minute, ca urmare a unei amplasari deficitare, in special in zonele rurale, dar si a scoaterii din interventie - din cauze tehnice, cu preponderenta - a resurselor, zilnic, la nivel national", a adaugat el.





Pe de alta parte, colonel Daniel-Marian Dragne, inspector general la IGSU, a mentionat ca programul de dotare a Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta a fost facut public in urma cu doua luni de catre premierul Mihai Tudose.





"Pot sa spun ca nu s-a stat cu mainile in san din acel moment. La ora actuala, IGSU a incheiat deja contracte in valoare de peste 60 de milioane de euro, iar aceasta activitate, in cadrul acestor proiecte, este monitorizata, strans, de catre ministrul Fondurilor Europene si primul-ministru al Romaniei. Putem spune ca pentru arma noastra si pentru unitatile subordonate era acea gura de oxigen care sa ne dea incredere in viitor, incredere in faptul ca putem sa fim mai buni, sa ajutam comunitatea mult mai bine", a declarat el.





Dragne a mai precizat ca la sfarsitul anului 2016, in baza unei propuneri a IGSU, a fost aprobata o hotarare de guvern vizand procesul de dezvoltare institutionala care urmeaza sa se desfasoare pana in anul 2035. Programul de dotare are trei componente: mijloacele de mobilitate terestra; interventie in apele marine cu ajutorul unei nave multirol si a patru salupe; achizitia de elicoptere pentru interventia in mediul muntos.





El a adaugat ca IGSU a fost desemnat unitate de achizitii centralizata de catre Guvern pentru achizitia de ambulante, inclusiv cele necesare serviciilor de ambulanta judetene. In ceea ce priveste situatia celor 100 de ambulante defecte, el a explicat ca aproximativ 30% necesita inlocuirea motorului (cu un cost de 40.000 - 50.000 de lei).





Totodata, in Bucuresti, dintre cele 43 de echipaje care ar trebui sa fie functionale zi de zi, in medie doar 21 respecta aceasta cerinta. De asemenea, in judetele Caras-Severin si Vaslui, s-a intamplat ca nicio ambulanta SMURD sa nu fie disponibila timp de o zi, din cauza unor defectiuni tehnice, fiind folosite mijloace de interventie din judetele invecinate.





"50% din parcul de autospeciale de interventie are peste 30 de ani. Niciun comandant nu isi permite ca, la participarea unei interventii, sa rateze interventia sau sa nu ajunga acolo. (...) Din masuri de securitate, masuri de siguranta, comandantii prefera sa trimita doua autospeciale de interventie. Chiar daca una dintre ele, din punct de vedere tehnic, va avea probleme, avem asigurata interventia cu cel putin o autospeciala", a precizat el.





De asemenea, in perioada urmatoare, IGSU va desfasura concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, pentru a acoperi deficitul de 3.000 de persoane din totalul de 29.000 de posturi (11% din efectivul institutional).